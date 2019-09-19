6. Perakende Teknolojileri Konferansı 1 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 6. Perakende Teknolojileri Konferansı, 1 Ekim 2019’da perakende ve bilişim sektörünü bir araya getirecek.

KMD'den yapılan açıklamaya göre, Kategori Mağazacılığı Derneği tarafından 1 Ekim 2019’da altıncı kez düzenlenecek olan “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya KMD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Toplantıda, perakende sektörünün güncel konularına ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejilerine değinilirken, geleceğe yönelik ama aynı zamanda bugünün de önemli bilişim teknolojileri konularının tüm detaylarıyla konferansta ele alınacağı belirtildi. Perakende ve bilişim sektörü tedarikçilerinin bir araya gelerek önemli bir network ortamı oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ekonomideki her türlü dalgalanmadan ilk etkilenen sektörün perakende sektörü olduğunu, zor dönemlerden geçtiklerini ancak, ülkenin dinamik yapısının bu günleri atlatmada en önemli kaynak olacağını belirtti.