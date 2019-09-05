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6. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Tarım ve hayvancılığı asla ihmal edemeyiz çünkü Türkiye'nin önünü açacak, ileriye taşıyacak en önemli alanlardan birisidir"

SİVAS (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin önünü açacak, ülkeyi ileri taşıyacak en önemli alanlardan birinin tarım ve hayvancılık olduğunu bildirdi.

Sivas'ta, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan açılışta yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla kentin çok yoğun ve bereketli günler yaşadığını söyledi.

Fuarın ilin ekonomisine ve tarımına faydalı olmasını dileyen Ayhan, Sivas'ın sanayi, tarım ve turizm gibi üç öncelikli sac ayağı bulunduğunu ifade etti.

2023 vizyonu kapsamında tarımla ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Ayhan, "Sivas'ın ekilmeyen hiçbir alanı kalmasın. Sözleşmeli üreticilik ve sözleşmeli besicilik kavramını bu ilde daha çok gündem yapacağız." ifadelerini kullandı.

Canlı hayvan pazarı ve ot borsası noktasında ihale sürecinin başladığını müjdeleyen Ayhan, "Yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım. Ulaş Kovalı mevkisinde çok güzel canlı hayvan pazarı ve ot borsasının ihale süreci başladı. Bunun paydaşları İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Hep beraber güzel bir şekilde Sivas'a örnek bir projeyi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- Girdi maliyetinde çiftçiye daha çok yardım

Törene katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de açılışından ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kongre üyeleri ve tüm şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andığını belirtti.

O gün Sivas'ta konulan irade, cesaret, kahramanlık ve şiarı ilke ve ülkü edindiklerini dile getiren Destici, "Türkiye bir bütündür, parçalanamaz ve bölünemez. İnşallah dünya var oldukça da bu ilkemizi, bu ülkümüzü hep birlikte büyük Türk milleti olarak yaşatacağız." dedi.

Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu vurgulayan Destici, "Tabi istediğimiz düzeyde değiliz, destekler var ama yeterli değil. Bunun ötesinde özellikle girdi maliyetlerinin çok yüksek olması tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı epey zorluyor." dedi.

Tarım ve hayvancılıkta olumlu gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Örneğin, buğday, arpa, fındık, şeker pancarı, çay ve kuru üzümde taban fiyatların bu sene erken açıklanması yani hasat mevsiminden önce açıklanması ve tatminkar olması gerçekten bu anlamda çiftçimizin yüzünü güldürdü. Özellikle destekler konusunda şu talep her zaman canlılığını ve haklılığını koruyor, o da şudur; zamanında destek, özellikle ekim dönemlerinde ve ürüne destek isteniyor. Bu da sağlanabilirse bu da yeterli hale getirilebilirse mazot başta olmak üzere gübre, ilaç, bu tür girdi maliyetlerinde çiftçimize yardımcı olunabilirse, Türk çiftçisinin daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılığı asla ihmal edemeyiz çünkü Türkiye'nin önünü açacak, ileriye taşıyacak en önemli alanlardan birisidir."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sivas Sivas Kongresi Sivas Valisi Salih Ayhan

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