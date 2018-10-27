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6. Yalova Subaşı Kivi Festivali

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: - "Hem stratejik ürünleri üreteceğiz, katma değeri yüksek tarımsal ürünleri geliştireceğiz hem de bunu kent markamıza eklemleyerek Yalova'nın kiviyle birlikte anılmasını sağlayacağız"

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde "6. Yalova Subaşı Kivi Festivali" yapıldı.

Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kiviyle tanıştıran beldede kivi hasadının 25'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin kivi üretiminin yüzde 50-60'ının bu bölgede gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, kivide ürün kalitesi olarak da Avrupa'dan katbekat önde olduklarını vurguladı.

Subaşı Belediyesi olarak görevlerinin kaliteli, marka değeri yüksek kivi üretimi ve depolamasına destek olarak, rekoltesini artırmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yerel kültürümüzü yaşatmak ve gelişmesine katkıda bulunmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla Subaşı Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de kivinin Yalova için son derece stratejik ve önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirtti.

Büyükgümüş, kivi festivali ve içeriğini çok önemli bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gibi festivallerle Yalova kivisini bir marka haline getirmek için daha fazla çalışmamız lazım. Artık geleneksel hale gelen kivi festivalimizin bu anlamda ayrıca öneme sahip olduğuna inanıyorum. Kivimizin tanıtımı, geliştirilmesi ve Yalova'nın kivicilikle bir şekilde şehircilik kültürü bakımından bir araya gelmesi çok önemli. Hem stratejik ürünleri üreteceğiz, katma değeri yüksek tarımsal ürünleri geliştireceğiz hem de bunu kent markamıza eklemleyerek Yalova'nın kiviyle birlikte anılmasını sağlayacağız."

Konuşmaların ardından protokoldekiler tarafından festival meşalesi yakıldı, kiviyle yapılmış pasta kesildi.

Festivale Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kivi festivali Subaşı Yalova

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