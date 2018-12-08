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6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6 yıl önce 277 dönüme dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6 yıl önce 277 dönüme dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı. Geçen yıl ilk ürün alınan ağaçlardan 2 ton mahsul elde edildi. Firmanın Genel Müdürü Kenan Yüce, pikan cevizinin kabuklusunun toptan 40- 50, kabuksuzunun 110- 130 lira arası alıcı bulduğunu belirterek, bu yıl 5 ton, gelecek yıl da 10 tonun üzerinde üretim hedeflediklerini söyledi. Rus iş insanı Aslan Gaboev, 2012 yılında Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde diğer ceviz türleri ve çeşitlerine göre iç randımanı yüksek olması ve ılıman iklimlerde de daha az masrafla yetiştirilmesiyle bilinen pikan cevizi üretimine yöneldi. 277 dönümlük alana dikilen pikan cevizi ağaçları 2016 yılında ürün vermeye başlarken, geçen yıl ürün hasadına geçildi. '14 İLDE YETİŞTİRİLEBİLİYOR' Firmanın Genel Müdürü Kenan Yüce, pikan cevizinin Ege ve Akdeniz bölgelerinde narenciye ve avokado gibi diğer üretimi yapılan meyve türlerine göre geliri en yüksek, giderleri en az çeşit olduğunu söyledi. Yüce, "Özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil bandında yer alan 14 ilde üretim fırsatı mevcuttur. 500 rakım altındaki 14 ili kapsayan bölgede pikan cevizi yetiştiriciliği fırsat yatırım aracıdır. Ülkemiz geçen yıl 650 milyon dolarlık ceviz ithal etmiş. Pikan cevizi ABD'de çok popüler bir meyvedir ve ana yurdu da ABD'dir. Bu meyveden 500 çeşit ürün elde edilmektedir" dedi. BU YILKİ HEDEF 5 TON Geçen yıl 2 ton mahsul ürettiklerini ve bunun 1250 kilosunun Afrin operasyonunda görev yapan askerlere gönderdiklerini anlatan Kenan Yüce, "Bu yılki hedefimiz 5 ton. Gelecek yıl da 10 tonun üzerinde mahsul bekliyoruz. Kabuklusu toptan 40- 50, kabuksuzu 110- 130 lira arası değişen fiyatlarda satılıyor" diye konuştu.

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