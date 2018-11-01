FİNANS

60 bin ton et halka "indirimli" ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Et ve Süt Kurumunca, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton indirimli et satışı yapıldı

MUSTAFA ÇALKAYA - Et ve Süt Kurumu tarafından, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi.

Üç mağazada 1 Kasım 2017'de başlayan indirimli et satışı uygulaması bugün birinci yılını doldurdu. ESK, uygulama kapsamında kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalamıştı. Daha sonra bu marketler zincirine Migros da eklendi ve ucuz satış noktası 13 binden yaklaşık 15 bine yükseldi.

AA muhabirinin ESK'den edindiği bilgiye göre, kurum A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton eti indirimli fiyatından sattı.

ESK'nin marketlere taze dana karkas et satışı uygulamasıyla, 81 ilde satış noktası olan marketler aracılığıyla tüketiciye uygun fiyatla kırmızı et ulaştırılması amaçlanıyor.

Ucuz et satışı uygulamasının ardından diğer marketlerin de söz konusu ürünün fiyatlarında indirime gitmesiyle bir yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu.

A101, BİM ve Migros mağazalarında kıymanın kilogramının 29 lira ve kuşbaşının kilogramının 31 liradan satışına devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 Ekim'de düzenlenen "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" töreninde yaptığı açıklamada da marketlerde ucuz et satışına devam edileceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
a101 BİM ESK Migros ucuz et satışı

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