60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı 5-13 Ekim tarihleri arasında 4'üncü kez kapılarını açacak. Boyları 5 ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin deniz üzerinde görücüye çıkacağı fuarda 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

2020’nin en yeni tasarımlarının yer alacağı deniz üzerindeki tekne fuarı, Viaport Marina’da 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek ‘Lansman Tekneler’ de Boat Show Tuzla’da deniz severler ile buluşacak.

BEĞENİLEN TEKNE TEST EDİLEBİLECEK

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla Fuarı 2018 yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30’dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor. Aynı zamanda fuar süresince seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar da düzenlenecek.