FİNANS

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) yürütülen 'Toplum Yararına Programı' kapsamında okullarda çalışacak işçiler, kurayla belirlendi.

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) yürütülen 'Toplum Yararına Programı' kapsamında okullarda çalışacak işçiler, kurayla belirlendi. Kent genelinde sağlanacak 600 kişilik istihdama, 5 bin 200 kişi müracaat etti.
Yozgat merkez ile köylerdeki okullarda çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, Şehit Durmuş Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 600 kişi, 8 Ekim Pazartesi günü işbaşı yapacak. Kura çekiminden sonra açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirlendiğini söyledi. İl genelinde 600 kişinin istihdam edileceğini ve 5 bin 200 kişinin müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Kurada isimleri çıkan vatandaşlarımız 8 Ekim itibarıyla işe başlayacak. Okullar kapanıncaya kadar çalışacaklar ve asgari ücret maaş alacaklar" dedi. Yıldız, il genelinde yine okullarda görev yapmak üzere 201 güvenlik görevlisi alınacağını ve bu görev için de 335 kişinin müracaat ettiğini kaydetti.
Kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş için müracaat edenler ve yakınları katıldı.

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600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

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