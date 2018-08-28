Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 5,5 milyon mükellefin başvurduğunu ve 60,5 milyar liralık yapılandırma gerçekleştiğini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vergi barışı kapsamında 5 milyon 484 bin 200 mükellefin yapılandırma başvurusu yaptığını belirtti.
Süreç sonucunda 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştiğini aktaran Albayrak, "Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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