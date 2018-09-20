Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Eylül, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eylül ayları itibarıyla bugüne kadar en fazla ihracatın yapılacağı ay olacak." dedi. TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda TOBB ve Ticaret Bakanlığının destekleriyle e-Ticaret Sürekli Eğitim Merkezi (e-TicaretSEM) ve e-Ticaret Merkezi AŞ tarafından düzenlenen "61. TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın açılışında konuşan Metin, hükümet olarak görevlerinin özel sektörden gelecek talepleri karşılamak olduğunu söyledi. "Eylül, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eylül ayları itibarıyla bugüne kadar en fazla ihracatının yapılacağı ay olacak." diyen Metin, Türkiye'nin üretmeye, ihracata ve büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Metin, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü önemsediklerine ve buna destek verdiklerine işaret ederek, "Çünkü dünya ticareti gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Bizim katma değerli ürün ihracatına ihtiyacımız var. Biz yüksek teknolojiyi yakalamış ve bunu sürdürebilmiş bir yapı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Bakanlık ihracatçı olmak isteyenin yanında Ticareti ve ihracatı artırmanın en önemli hedefleri arasında olduğuna işaret eden Metin, şöyle devam etti: "Bunun için destekler veriyoruz. KOBİ'lerimize yurt dışında ihracat yeteneği kazanması için e-ihracat ve e-ticaret sitelerine üye olabilme imkanı tanıdık. İhracatta, yeni ihracatçı, yeni ürün ve yeni pazarlar gibi hedeflerimiz var. Bunun için e-ihracat yapmak isteyen KOBİ'mizin cebinden bir kuruş çıkmadan tamamını destekliyoruz. Biz, sektörümüzün talebine göre desteklerimizi şekillendiriyoruz. Bakanlığımız 'İhracatçı olmak istiyorum.' diyen herkesin yanında." - KOBİ'lere kitlesel dijitalleşme eğitimi TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, dünyada elektronik ticaret devrimi yaşandığını söyledi. Türkiye'de verimlilik artışının anahtarının dijitalleşme olduğunu aktaran Öztürk, Ticaret Bakanlığıyla e-ticaret sitelerinin tescili ve e-ticaret lojistik merkezi kurulumu konularında da çalıştıklarını anlattı. Öztürk, şunları kaydetti: