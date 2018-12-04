68 yıllık hayal gerçek oluyor, Salarha Tüneli'nde sona gelindi

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'nin 68 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli’nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre kazı gerçekleştirilebilen tünelde gelecek yıl ışık görünecek. Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'de 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı. İLK DELME İŞLEMİNE 2015 YILINDA BAŞLANDI Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında ihaleyi alan İntekar firması tarafından delme işlemine başlandı. Tünel Şefi Jeoloji Mühendisi Şafak Ataç'ın öncülüğünde 50 kişilik ekiple yürütülen çalışma da zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre tünel kazısı gerçekleştirilebiliyor. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize’nin 68 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli’nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. 91 milyon 694 bin liraya mal olacak tünel inşaatında gelecek yıl ışık görünecek. 'BİR DÖNEM BOLU DAĞI TÜNELİ KONUŞULURDU' AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Salarha Tüneli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, 15 yıl öncesine kadar ulaşım akslarını rahatlatan tünel projelerinin 'hayal' olarak nitelendirildiğini söyledi. Avcı, Rize-Erzurum arasındaki 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli'nin de bölgenin hayali olduğuna dikkat çekti ve "Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde de konuşulduğuna dair belgeler var. Biz bir hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'de 14 kilometrelik tünellerin yapılıyor olması nasıl bir devrimin gerçekleşmiş olduğunu bizlere gösteriyor. Bir dönem bu ülkede Bolu Dağı Tüneli konuşulurdu. O gün için 2,5-3 kilometrelik tüneller çok büyük işlerdi. Bugün ise biz 14 kilometrelik bir tüneli açmış durumdayız. Bunu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştirdik" dedi. 'RİZE'Yİ İÇ BÖLGELERE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ' Rize şehir merkezinin çok yakın bir zamanda 2.9 kilometrelik çift tüplü bir tünele kavuşacağını ifade eden Avcı, Salarha tünelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek "Bir tüpte ışığı görmemize 480 metre diğer tüpte ise 680 metrelik bir mesafe kaldı. İnşallah çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Salarha tünelini faaliyete geçireceğiz" müjdesini verdi. Avcı bu sayede hem Rize'nin şehir trafiğini rahatlatmış hem de Rize merkezinin daha iç bölgelere doğru taşınmış olacağını söyledi. "Özellikle çıkış bölgesi olan Dalyan'da bazı kamulaştırma sorunları var" diyen Avcı "Mahkeme kararlarının tesis edilmesini bekliyoruz. Mahkeme kararırının ardından Güney Çevre Yolu ile birlikte Salarha'yı tünel aracılığıyla Rize ile buluşturmuş olacağız" diye konuştu.



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