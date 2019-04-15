Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "2019 yılında, dev projelerimizle ülkemizi daha ileri götürmek için yatırımlarımızı tamamlayıp hizmete sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma idealinde üzerlerine düşen görevlerin sorumluluğuyla kaynakları en iyi şekilde kullanarak, yaptıkları her yatırımı bir sonrakinin başlangıcı görerek çalıştıklarının altını çizdi.

Ulaşımın bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergelerinden biri olduğu gerçeğiyle bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamak, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, yollarda güvenli ve konforlu trafik hizmeti vermek amacıyla başlatılan çalışmalarla 26 bin 642 kilometre bölünmüş yola ulaşıldığını anlatan Uraloğlu, trafiğin yüzde 81'ine hizmet veren bölünmüş yolların ülke ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 17,7 milyar lira olduğunu söyledi.

Uraloğlu, dünya çapında prestiji artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temelini attıklarını anımsattı.