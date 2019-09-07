FİNANS

7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 7 ayda bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi - Satılan 1,1 milyon gayrimenkulün yanı sıra tapuda gerçekleştirilen 5,3 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri de 4 milyar 779 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın 7 ayında Türkiye genelinde bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu sürede 1,1 milyon gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi.

Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Yedi ayda gerçekleşen 1,1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018'de 136,4 bin lira, 2017'de 120,8 bin lira, 2016'da 105,4 bin lira, 2015'te 99,2 bin lira, 2014'te 89,1 bin 100 lira, 2013'te 80,9 bin lira şeklindeydi.

- "Satılan gayrimenkul sayısı son 4 ayda hızla artacak"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl toplamda 2,5 milyon gayrimenkulün satıldığını, bunun 1,4 milyon adede yakının konut olduğunu söyledi.

Bu yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştığını dile getiren Taş, 7 ayda iş yeri, arsa ve tarla da dahil olmak üzere toplam satılan gayrimenkul sayısının ise 1,1 milyon adede yaklaştığını ifade etti.

Taş, "Ağustostaki faiz indirimi sonrası sektör canlandı. Bunu TÜİK verileri açıklandığında daha iyi göreceğiz. Ancak yaz ve bayram tatilinin geride kaldığı, okulların başladığı eylülle birlikte yılın son 4 ayında satışların hızla artacağını, satış adedinin konutta bir milyon, gayrimenkulde de 2 milyon adedi aşacağını düşünüyoruz." dedi.

Son yıllarda ofis, iş yeri ve yabancıya konut satışının artmasıyla ortalama tapu değerinin yükseldiğini dile getiren Taş, değerin yükselmesiyle tapu harçlarının da arttığını sözlerine ekledi.

- "Sektör her daim canlı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklara ve ekonomideki dalgalanmaya rağmen ülkede gayrimenkul piyasasının canlı olduğunu, konut ve arsa yatırımının vatandaşlara her daim cazip geldiğini söyledi.

Aşa, bu yılın 7 ayında yüksek kredi oranlarına rağmen konut satış adedinin 587 bine ulaştığını kaydederek, canlılığında yılın geri kalan kısmında arttığını, bunu emlakçıların yakından gözlediğini söyledi.

Konut alıcısında bir süredir ertelenen alımların olduğunu dile getiren Aşa, faiz indirimiyle bu sürecin alıma dönüşeceğini, özellikle uygun fiyatlı konutların faizler düşer düşmez satıldığını bildirdi.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyorSerbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tapu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

2 milyar dolarlık dev satın alma

2 milyar dolarlık dev satın alma

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.