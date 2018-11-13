"7 derecenin altında kış lastiği kullanılmalı"

İSTANBUL (AA) - Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış döneminde kış lastiği kullanmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek,"Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petlas'dan yapılan açıklamaya göre, Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürüş güvenliği ve konforunu birlikte sunan, yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor. Petlas ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmeyi misyon ediniyor.

Petlas’ın tamamen yerli Ar-Ge ekibi ve iş gücü ile geliştirilen kış lastiği Snow Master W651, tüm Snow Master kış lastikleri gibi geliştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılığı ile göz dolduruyor. Naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile eksiz topuk teli ve sert topuk dolgusu sayesinde yüksek hızda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu ürünler, tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip. Desen tasarımında kullanılan geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar da karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunuyor.