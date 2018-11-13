FİNANS

"7 derecenin altında kış lastiği kullanılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün: -"Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış döneminde kış lastiği kullanmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek,"Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petlas'dan yapılan açıklamaya göre, Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürüş güvenliği ve konforunu birlikte sunan, yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor. Petlas ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmeyi misyon ediniyor.

Petlas’ın tamamen yerli Ar-Ge ekibi ve iş gücü ile geliştirilen kış lastiği Snow Master W651, tüm Snow Master kış lastikleri gibi geliştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılığı ile göz dolduruyor. Naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile eksiz topuk teli ve sert topuk dolgusu sayesinde yüksek hızda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu ürünler, tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip. Desen tasarımında kullanılan geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar da karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yurtta etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar. Kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özürün, sürücülerin Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğinin bilgisini verdi.

Özürün, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tebliği gereğince, yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm yolcu ve yük taşıyan ticari kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunduğunu, zorunluluk kapsamında olmayan özel otomobillerde de kış lastiği kullanımının tavsiye edildiğini anımsatarak, "Uygulama 1 Aralık’ta başlıyor, ancak araç sahibi ve sürücülerin, kendilerinin, değer verdiklerinin ve yollarımızın güvenliği açısından son dakikayı beklememelerini; hava sıcaklığı 7 derecenin altına doğru inerken kış lastiğine geçmelerini öneririz." ifadelerini kullandı.

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- Kış lastiği neden gerekli

Kış lastikleri +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltıyor. Avrupa Lastik Üreticileri Derneği’ne (ETRMA) göre, kış lastiği standartlarını sağlayan lastikler Üç Zirveli Dağ Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) sembolü kullanabilirler. Kış lastiklerinin sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak tasarlandı.

Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almayı sağlıyor. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olmakta. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak güvenli ve ekonomik.

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