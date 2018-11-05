Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, her geçen gün gelişen ve büyüyen enerji sektöründe rüzgar enerjisinin öneminin giderek arttığını belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda 10 bin megavat rüzgar kurulu gücünü toplam kurulu güce ilave etmek istiyoruz. Bu yatırımlarla rüzgar enerjisi sektörü geliştirilecek ve Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelecektir." dedi.

Tancan, 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl kamuoyu ve sektörle paylaşılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesindeki çalışmaların ivme kaybetmeden devam ettiğini söyledi.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması, kaynakta ve teknolojide yerlileştirme ve piyasada öngörülebilirlik hedefleriyle oluşturulan stratejinin Türkiye'nin önünü daha net görmesini sağladığını ifade eden Tancan, stratejinin en önemli parçasının da yenilenebilir enerji çeşitliliği ve teknolojisini uluslararası seviyeye yükseltmek olduğunu anlattı.

Tancan, enerji sepetinin çeşitliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu, hem ülkenin arz güvenliği hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla ilave edilmesi gerektiğini dile getirdi.