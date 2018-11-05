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7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Önümüzdeki 10 yılda 10 bin megavat rüzgar kurulu gücünü toplam kurulu güce ilave etmek istiyoruz. Bu yatırımlarla rüzgar enerjisi sektörü geliştirilecek ve Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelecektir" - "Kısa bir süre sonra YEKA yarışmalarının kazananı ön lisans için başvuru yapacak. Ar-Ge ve üretim fabrikasının ise açılışı gerçekleştirilecek" - "2018'in sekiz ayında Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 88 bin megavata ulaştı. Enerjide yerlileşme ve millileşmeyi temel felsefemiz olarak görüyoruz. Bunun sonucu olarak sekiz aylık dönemde toplam ürettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 50'sinden fazlası yerli kaynaklardan sağlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, her geçen gün gelişen ve büyüyen enerji sektöründe rüzgar enerjisinin öneminin giderek arttığını belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda 10 bin megavat rüzgar kurulu gücünü toplam kurulu güce ilave etmek istiyoruz. Bu yatırımlarla rüzgar enerjisi sektörü geliştirilecek ve Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelecektir." dedi.

Tancan, 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl kamuoyu ve sektörle paylaşılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesindeki çalışmaların ivme kaybetmeden devam ettiğini söyledi.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması, kaynakta ve teknolojide yerlileştirme ve piyasada öngörülebilirlik hedefleriyle oluşturulan stratejinin Türkiye'nin önünü daha net görmesini sağladığını ifade eden Tancan, stratejinin en önemli parçasının da yenilenebilir enerji çeşitliliği ve teknolojisini uluslararası seviyeye yükseltmek olduğunu anlattı.

Tancan, enerji sepetinin çeşitliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu, hem ülkenin arz güvenliği hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla ilave edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin hedefleri kapsamında 2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını üçte iki mertebesine yükseltmeyi planladıklarını belirten Tancan, şöyle devam etti:

"Son yapılan yenilenebilir enerji ihalelerinde, güneş ve rüzgar kaynaklarına dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarında ortaya çıkan fiyatlar ve artan rekabet, bu adımların ne derece önemli olduğunu göstermiştir. Kısa bir süre sonra YEKA yarışmalarının kazananı ön lisans için başvuru yapacak. Ar-Ge ve üretim fabrikasının ise açılışı gerçekleştirilecek. Enerji piyasamızın daha da serbestleşmesi ve yenilenebilir enerji alanında yapılan özel sektör yatırımlarının artması adına birçok adım atıldı. Sürdürülebilir ve öngörülebilir bir piyasanın oluşması adına, yatırımcılara alım garantisi ve yerli katkı ilavesi sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu güç içinde payı giderek artıyor. Önümüzdeki 10 yılda 10 bin megavat rüzgar kurulu gücünü toplam kurulu güce ilave etmek istiyoruz. Bu yatırımlarla rüzgar enerjisi sektörü geliştirilecek ve Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez galine gelecektir."

- "Elektriğin yarısı temiz enerjiden"

Özellikle yerli kaynaklara yönelik teşviklerin, enerji teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Tancan, yatırımların, teşviklerin ve doğru stratejilerin meyve vermeye başladığını aktardı.

Elektrik enerjisinde güncel verilere değinen Tancan, "2018'in sekiz ayında Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 88 bin megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 32'si hidroelektrik, yüzde 7,7'si rüzgar, 5,5'i güneş, 1,3'ü jeotermal, yüzde 0,7'si biyokütle tesislerinden oluşuyor. Enerjide yerlileşme ve millileşmeyi temel felsefemiz olarak görüyoruz. Bunun sonucu sekiz aylık dönemde toplam ürettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 50'sinden fazlası yerli kaynaklardan sağlandı." ifadelerini kullandı.

Toplam yerli ve yenilenebilir enerji payının ve kaynak çeşitliliğinin artırılması ve dengeli politika uygulanmasının önemine dikkati çeken Tancan, "Satın alınan elektrik enerjisi maliyeti azaltılırken, diğer yandan yerli üretimin artırılması ve kalifiye insan kapasitesinin artırılması sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak YEKA ihaleleriyle bunu pekiştireceğiz." dedi.

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