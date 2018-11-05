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7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş: - "Türkiye toplamda 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeliyle, elektrik ihtiyacının yarısını bu kaynaktan karşılayabilecek potansiyele sahip" - "Bugün itibarıyla Türkiye'de başta kanat ve kule olmak üzere rüzgar türbinini oluşturan parçaların yüzde 50'si yerli olarak üretilebiliyor" - "Yeşil enerji yeni teknolojiler ve yeni enerji politikalarıyla yenilenebilir enerjinin, dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeliyle, toplam elektrik ihtiyacının yarısını bu kaynaktan karşılayabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Elitaş, 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) açılında yaptığı konuşmada, yerli ve yenilenebilir kaynaklarından rüzgar ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve bu alandaki potansiyeli ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Elitaş, "Daha çok yerli daha çok yenilenebilir enerji" stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi kaynakların, enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların, çevreci bir anlayış ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Dünya nüfusunun 2040 yılına kadar 9,2 milyara ulaşacağı, küresel enerji tüketiminin söz konusu döneme kadar yüzde 28 artacağı öngörüleri dikkate alındığında yenilenebilir kaynakların öneminin arttığına değinen Elitaş, "Bununla birlikte yeşil enerji yeni teknolojiler ve yeni enerji politikalarıyla yenilenebilir enerjinin, dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor." dedi.

- "Yatırım ortamı 2005'de uygun hale geldi"

Türkiye'de 2005 yılında çıkarılan yenilenebilir enerji kanunuyla rüzgar endüstrisinin hızlı bir gelişme gösterdiğini ve teknolojik gelişmelerin ivmelemesi sonucu yatırım ortamının uygun hale geldiğini hatırlatan Elitaş, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Türkiye'de başta kanat ve kule olmak üzere rüzgar türbinini oluşturan parçaların yüzde 50'si yerli olarak üretilebiliyor. Ülkemizde rüzgar enerjisi yatırımlarının artması sanayinin hızla gelişmesine ve dolaylı olarak da istihdama katkı sağlamaktadır. 2018 yılı temmuz ayı itibariyle lisans verilmiş 10 bin megavatı aşan kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santral projesi bulunmaktadır. Bunlardan 7 bin megavatlık kurulu güce sahip 171 rüzgar enerji santrali işletmede, 885 megavat kurulu güce sahip 29 adet rüzgar enerjisi santrali ise inşa halindedir. Geriye kalanlar ise izin aşamasındadır."

- "Deniz üstü rüzgar potansiyeli 11 bin megavat"

Rüzgar enerjisi santrallerinden üretilen elektrikle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının halen yüzde 8'ine yakın kısmının karşılanmakta olduğunu belirten Elitaş, "Sadece deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli 11 bin megavat. Yani Türkiye toplamda 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeliyle, elektrik ihtiyacının yarısını bu kaynaktan karşılayabilecek potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde ulaştığı 7 bin megavatlık kurulu gücünü 7 kat daha arttıracak bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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