TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeliyle, toplam elektrik ihtiyacının yarısını bu kaynaktan karşılayabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Elitaş, 7. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) açılında yaptığı konuşmada, yerli ve yenilenebilir kaynaklarından rüzgar ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve bu alandaki potansiyeli ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Elitaş, "Daha çok yerli daha çok yenilenebilir enerji" stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi kaynakların, enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların, çevreci bir anlayış ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Dünya nüfusunun 2040 yılına kadar 9,2 milyara ulaşacağı, küresel enerji tüketiminin söz konusu döneme kadar yüzde 28 artacağı öngörüleri dikkate alındığında yenilenebilir kaynakların öneminin arttığına değinen Elitaş, "Bununla birlikte yeşil enerji yeni teknolojiler ve yeni enerji politikalarıyla yenilenebilir enerjinin, dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor." dedi.