FİNANS

7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

MEŞHUR Kahramanmaraş dondurması, dünyanın 7 ülkesinde 72 bin noktada sıcaktan bunalanları serinletiyor.

7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- MEŞHUR Kahramanmaraş dondurması, dünyanın 7 ülkesinde 72 bin noktada sıcaktan bunalanları serinletiyor.
Kentin ünlü dondurma markalarından Alpedo, yurt dışına ihracatın yanısıra yurt içinde de yeni şubeler açıyor. Son olarak Elazığ'da satış mağazası açan Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, amaçlarının tüm Türkiye'ye keçi sütünden yapılmış tescilli Maraş dondurmasını yedirmek olduğunu söyledi. 7 ülke 72 bin noktada tescilli Maraş dondurmasını dondurma sevenlerle buluşturduklarını belirten Kervancıoğlu, "Türkiye'nin her ilinde, ilçesindeki satış mağaza sayısını artırarak tüm Türkiye'ye keçi sütünden yapılmış tescilli Maraş Dondurması'nı yedirmeyi amaçlıyoruz" dedi. İnsanlara farklı tatlar sunmak adına Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını, son olarak aktif karbonla yapıp 'Siyah İnci' ismini verdikleri dondurmayı bayram öncesi satışa sunduklarını hatırlatan Kervancıoğlu, "Siyah İnci beklediğimizden de fazla ilgi gördü. Şu an herkes Siyah İnci'yi konuşuyor diyebiliriz. Rengi farklı, tadı farklı ama tıpkı beyaz dondurma gibi keçi sütü, salep ve şekerle yapılan kömür karası dondurmamızı 7 ülkede 72 bin noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

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