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7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan: - "Dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarlarından biri olması, doğal gaz alanında önemli bir kavşakta yer alması Türkiye'yi enerji alanında çok önemli bir ülke haline getirmiştir ancak bu konudaki çalışmaların başarılı ve sürekli olması için çok iyi çalışan bir pazar mekanizması kurulması, bu pazarın da mutlaka spot ve vadeli piyasalarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir"

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarlarından biri olması ve doğal gaz alanında önemli bir kavşakta yer almasının Türkiye'yi çok önemli bir ülke haline getirdiğini, ancak enerji alanındaki çalışmaların başarılı ve sürekli olması için çok iyi çalışan bir pazar mekanizması kurulmasına, bu pazarın da mutlaka spot ve vadeli piyasalarla ilişkilendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karan, OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için enerjinin yüzde 65'inin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarlarından biri olması ve doğal gaz alanında önemli bir kavşakta yer almasının, Türkiye'yi enerji alanında çok önemli bir ülke haline getirdiğine dikkati çeken Karan, şöyle devam etti:

"Rusya'dan gelen Mavi Akım projesinin yanı sıra TANAP projesi de ülkemizin son yıllardaki en büyük kazanımlarıdır. Türkiye bu konudaki çalışmaları sonucu, bölgesinde çok önemli bir pazar olma yolunda ilerlemektedir ancak bu konudaki çalışmaların başarılı ve sürekli olması için çok iyi çalışan bir pazar mekanizması kurulması, bu pazarın da mutlaka spot ve vadeli piyasalarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir."

Karan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla doğal bir enerji merkezi olmasına rağmen etrafındaki siyasi gelişmeler nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşandığını belirten Karan, "ABD'nin İran'a ambargo koyması, Doğu Akdeniz'de başlayan, hiçbir şekilde ekonomik olmayan ve Türkiye'yi dışlayan boru hattı çalışmaları önemli sorunlardır. Bu konuda geçen yıl yaptığımız çalışmalarda şüphesiz en iyi güzergahın Türkiye olduğunu ortaya koymuş bulunuyoruz." dedi.

1990'lardan sonra küreselleşen enerji piyasalarında rekabeti engelleyen kuralların kaldırıldığını ve özelleştirmelerin hız kazandığını dile getiren Karan, "Kamu tekellerinin yerine özel sektör kuruluşları yer almaya başladı. Gelişmeleri çok yakından izleyen Türkiye, 2002 yılında çıkarttığı Enerji Piyasası Yasası ile enerji sektörünün daha rekabetçi ve verimli çalışabilmesi için daha liberal politikalar izlemeye başladı." diye konuştu.

CEVI'nin ekonomi ve finans alanında çalışan Türk, Hollandalı ve Avustralyalı öğretim üyeleri tarafından kurulduğunu söyleyen Karan, böyle bir merkez kurulmasının temel motivasyonunun tüm dünyada enerji piyasalarının serbestleşmesi, daha rekabetçi ve etkin piyasa modellerinin gelişmesi ve bu kapsamda bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Etkinliğin 2007 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlendiğini belirten Karan, daha önce Amsterdam, Chicago, İstanbul, Groningen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dünyanın çeşitli yerlerinde organize edildiğini, bundan sonraki toplantının ise Tanzanya'da yapılmasının planlandığını aktardı.

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Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

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