Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarlarından biri olması ve doğal gaz alanında önemli bir kavşakta yer almasının Türkiye'yi çok önemli bir ülke haline getirdiğini, ancak enerji alanındaki çalışmaların başarılı ve sürekli olması için çok iyi çalışan bir pazar mekanizması kurulmasına, bu pazarın da mutlaka spot ve vadeli piyasalarla ilişkilendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karan, OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için enerjinin yüzde 65'inin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarlarından biri olması ve doğal gaz alanında önemli bir kavşakta yer almasının, Türkiye'yi enerji alanında çok önemli bir ülke haline getirdiğine dikkati çeken Karan, şöyle devam etti: