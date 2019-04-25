İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ar-Ge, inovasyon ve yapay zekanın bugünün en önemli kavramları arasında bulunduğunu belirterek, "Şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor." dedi.

Dönmez, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ar-Ge yatırımlarının artı maliyet olarak değil, piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeniliğe, gelişime ve değişime açık bir nüfusu olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretim Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge, özgürlük ve özgünlük demektir. Bir ülkenin teknoloji üretiminde kendine has imzası demektir. Yapay zekanın kullanım alanının yaygınlaşması ile beraber, bu teknolojiye sahip olan şirket ve ülkelerin dünyanın geleceğine yön vereceği yadsınamaz bir gerçek. Enerji sektörü özelinde baktığımızda, özellikle şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor. Diğer yandan, enerji sistemlerinde doğal afetler ve terör saldırıları karşısında güçlü bir altyapı için akıllı şebekeler de önümüzdeki dönemde enerji altyapılarında vazgeçilmez role sahip olacak."