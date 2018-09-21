7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, hindi etine talebin son yıllarda arttığını söyledi. Dr. Koca, "1990 yılında 500 tonluk üretim 2017 yılına gelindiğinde 54 bin 700 tona ulaştı. 2025 yılında ise hedefimiz 120 bin ton hindi eti üretmek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2018' verilerine göre; Temmuz ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 631 bin adet oldu.

"KİŞİ BAŞI 600 GRAM HİNDİ ETİ TÜKETİYORUZ"

Hindi sayısındaki artışı değerlendiren Dr. Koca, "Toplumun sağlıklı beslenebilmesi için et tüketiminin sürekli artması gerekiyor. Kişi başına hindi eti tüketimi 2010 yılında 450 gram civarındaydı. 2017 yılında 600 grama yükseldi. Avrupa Birliği'nde (AB) ise hindi eti tüketimi 6-7 kilogramdır. Ülkemizde de artış yaşanması gerekiyor. Hindi etine talep son yıllarda istediğimiz düzeyde olmasa da arttı" diye konuştu.