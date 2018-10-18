FİNANS

70 dolarlık kiremidi el işçiliğiyle üretip 35 liradan satıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Çorum'da bir firma tarafından, yurt dışında fiyatı 70 dolar olan kuş yuvalı kiremitler, 5 farklı tasarımla üretilerek 35 liradan satılıyor - Firma ortaklarından Ali Arslan: - "Özellikle Osmanlı döneminde inşa edilen birçok yapıda kuşların yeme, içme ve barınma ihtiyaçları için bu tür yapıların olduğunu görüyoruz. Biz de bir nevi ecdadımızın geleneğini yaşatmak ve dünyamızı paylaştığımız hayvanlara katkıda bulunmak istedik"

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum'da faaliyet gösteren bir firma, yurt dışında fiyatı 70 dolar olan kuş yuvalı kiremitleri el işçiliği de kullanılarak üretip 35 liradan satıyor.

Kentte dört kuşaktır tuğla ve kiremit üretimi yapan firmanın ortaklarından Cengiz Başaranhıncal ile Ali Arslan tarafından, Hititlerin kullandıkları birçok ürünün topraktan olmasından esinlenilerek "Hitit Terra" ismiyle kurulan firma, yaklaşık 7 yıldır mutfak ve süs eşyaları üretiyor.

Çoğunluğu el işçiliğiyle kek kalıbı, çiğ köfte tepsisi, sürahi başta olmak üzere çeşitli mutfak ve süs eşyaları, ayrıca Hititler döneminde kullanılan çeşitli eşyalarla bazı motiflerin üretimini yapan firma, kuş yuvalı kiremit üretimine de başladı.

Yurt dışında 70 dolara alıcı bulan kuş yuvalı kiremitler, el işçiliği de kullanılarak farklı kuş türlerinin barınabileceği şekilde üretilip 35-60 liradan satılıyor.

Firma ortaklarından Ali Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada gördükleri kuş yuvalı kiremit üretimine iki yıl önce başladıklarını ve bugüne kadar çeşitli belediyeler ve kurumlara 3 bin adet ürün gönderdiklerini söyledi.

İnternetten gördükleri kuş yuvalı kiremidi farklı şekilde yeniden tasarladıklarını anlatan Arslan, "İnternet üzerinden tanesi 70 dolar civarında satılıyordu. Doğayla ilgili bir ürünün bu kadar yüksek bir bedelle piyasaya sunulmasının dezavantaj olduğunu düşündük. Biz de 5-10 dolar gibi makul bir fiyatla isteyen herkesin alabileceği bir noktaya getirdik. İsteyenlerin, yurt dışından getirmek yerine Türkiye'den, Çorum'dan bu ürüne ulaşmalarını sağladık." dedi.

Çatılarda genellikle ahşaptan yapılan kuş yuvalarının bulunduğuna ancak bunların hava şartları nedeniyle dayanıklı olmadığına dikkati çeken Arslan, kuş yuvasını, direkt çatı kiremidiyle birleştirerek daha kullanışlı ve estetik hale getirdiklerini bildirdi.

- "Yeni bir ürün olduğu için talep giderek artıyor"

Kuş yuvalı kiremitlere ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Arslan, bugüne kadar Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, çeşitli illerin belediyeleri, şirketler ve evinin çatısına koymak isteyen vatandaşlar için 3 bin adet üretim yaptıklarını bildirdi.

Gönderdikleri kuş yuvalı kiremitlerin belediye ve diğer kurumlarca denendiğini ve gelen talebe göre yeniden dizayn edildiğini anlatan Arslan, şu ana kadar değişik kuş türleri için 4-5 farklı tasarımda üretim yaptıklarını söyledi.

Başta sosyal medya üzerinden olmak üzere çok güzel yorumlar aldıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Osmanlı döneminde inşa edilen birçok yapıda kuşların yeme, içme ve barınma ihtiyaçları için bu tür yapıların olduğunu görüyoruz. Biz de bir nevi ecdadımızın geleneğini yaşatmak ve dünyamızı paylaştığımız hayvanlara katkıda bulunmak istedik. Üretimin ardından her kesimden çok güzel tepkiler aldık. Hayvanseverler, ilgili kurum ve kuruluşlar ve belediyeler başta olmak üzere birçok yerden tebrik edenler, sosyal medya üzerinden teşekkür edenler oldu. Bu mutluluk da bizi daha kaliteli, daha farklı ürünler yapmaya yönlendiriyor. Yeni bir ürün olduğu için talepler giderek artıyor."

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