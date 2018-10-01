CEM ŞAN - Bursa'da 1981 yılında kurulan, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı korna üreticileri arasında yer alan firma, 70 ülkeye ihracat yaparak o ülkelerde yolların sesi oluyor. Seger Korna Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 100 yerli sermayeyle 1981 yılında kurulan aile şirketinin ikinci jenerasyonunu temsil ettiğini söyledi. Trafikte sesli ikaz cihazları, yani her türlü araç kornası imal ettiklerini ve bunları yurt içine ve dışına sattıklarını ifade eden Baykal, genelde ana sanayi ve yenileme pazarı (aftermarket) denilen satış sonrası kanallarla çalıştıklarını anlattı. Baykal, üretimlerinin önemli bir kısmını ihraç ettiklerini belirterek, "Türkiye pazarı da bizim için çok önemli ve bu pazarda bir numarayız. Yurt dışında da 8-10 global firmadan biriyiz. 70 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'nin bayrağını çeşitli ülkelerde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışında da çeşitli iştiraklerimiz var ama bunların hepsi yerli sermaye sonucu oluşan iştirakler." dedi.

\ - Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Amerika'dan Çin'e Türkiye'de ve yurt dışında imalat yapan global otomotiv firmalarıyla çalıştıklarını aktaran Baykal, "Binek araçtan tutun otobüs, kamyon ve traktör gibi çeşitli araçlara ve elektrikli araçlara korna üretiyoruz. Bütün sektöre hitap eden ürün gamımız var. Yenileme pazarında da tercih edilen bir markayız. Bunu piyasanın da bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Baykal, Türk otomotiv sektörünün Avrupa Birliği ülkelerine daha çok ihracat yaptığını ancak kendi ihracatlarının daha geniş bir alanda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Bizde de Avrupa Birliği ülkelerine ihracat önemli bir yer tutuyor ama Ortadoğu'ya da hakimiz. Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Amerika'dan Çin'e kadar her yere satış ağımız var. Bu bölgelerde aktif bir oyuncuyuz. Bilinen markalardan bir tanesiyiz. Aftermarket pazarında ürünlerimiz 70 ülkeye gidiyor. Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Çin. Buralarda güçlüyüz. Mesafe ve lojistik anlamında ana sanayi tercihinden dolayı Avrupa ülkeleri biraz daha önde. Türkiye'de pazar lideriyiz."