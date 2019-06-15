FİNANS

700 milyon dolarlık ticarete imza atan "Dosso Dossi"den Bursa atağı

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan: - "Dosso Dossi Fashion Show'da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk" - "Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz" - "Fuara katılan üretici firmalardan her birine 5 günde en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz, gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda" - "Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa'ya da taşıyacağız"

ANTALYA (AA) - Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show'da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk. Üreticilerin hepsi yerli, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz, gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda, yeni rotamız Bursa" dedi.

Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde, çok sayıda tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturdu. Etkinlikte, 35'e yakın ülkeden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya gelirken, düzenlenen defilede baş manken olarak İsrailli model Bar Rafaeli podyuma çıktı.

Etkinlik kapsamında ekonomi basını ile bir araya gelen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, etkinliğin bu yıl daha yoğun katılımla gerçekleştiğine işaret etti. Eraslan, katılımcı ülkelerle ilgili bilgi verdi. Yeni portföy içinde İsrail'den, ABD'den önemli katılım sağlandığına dikkati çeken Eraslan, etkinlik kapsamında 300 Türk tekstil markasının ürünlerinin tüm dünya pazarına pazarlandığını dile getirdi.

- "Ortadoğulu alıcıları kaybeden Suriye pazarının yerini Türkiye aldı"

Çocuk ürünleri kategorisinde yaşanan değişime işaret eden Eraslan, çocuk giyim konusuna Suriye'nin savaş öncesindeki başarısını anımsatarak, şimdi orada boşa çıkan Ortadoğulu müşterilerin, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini anlattı.

Eraslan, "Çocuk giyimde, Arap coğrafyasından Türkiye pazarına yeni müşteriler oluşmaya başladı. Ortadoğulu alıcıları kaybeden Suriye pazarının yerini Türkiye aldı. Özellikle çocuk giyimi piyasasında, olmayan bir seviyeye çıktık. " dedi.

- "Ülke ekonomilerindeki daralma, ülkelerin kendisini kısmasına sebep oluyor"

Üretim yapma konusunda Türkiye'nin başarısına dikkati çeken Eraslan, şunları kaydetti:

"Ürün sattığımız bütün coğrafyalarda ekonomik daralma var. Türkiye dışında yaşanan olaylar, hoş değil. Bu ekonomik daralma, ülkelerin kendisini kısmasına sebep oluyor, bizler de bundan nasibimizi alıyoruz. Dosso Dossi olarak biz çok iyi bir yıl geçiriyoruz ama piyasanın geneline baktığımızda bunu söyleyemeyiz. Sektör olarak baktığımızda, Laleli, Osmanbey ve Merter piyasasında yıl sonunda yüzde 10 gibi bir düşüş gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu düşüş Türkiye ile ilgili bir durum değil, yurt dışındaki alım gücü düştü. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. Alıcılarda bu sene nispeten bir artış var, bu bir başarı."

- "14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk"

Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show etkinliğinin başından bu yana, 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduklarını dile getirdi.Kur farkı dolayısıyla karlılıkların da arttığına dikkati çeken Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Laleli'de çok kayıt dışı yürüyen bir sistem var ama buna rağmen Dosso Dossi'ye İhracatın Yıldızları listesinde bu sene plaket verildi. Bu kadar kayıt dışı olan bir sistemde biz önemli ölçüde kayıt içine aldık işlemleri. Bu yıl 43 milyon dolar ihracatla, Türkiye'deki İhracatın Yıldızları listesinde 70'inci sıradayız. Yurt dışındaki organizasyonlarımızı Moskova ve Almatı'da yürüteceğiz. Başka ülkelerden de teklif var ama biz kendi tercihlerimizle gitmeyi seçiyoruz."

- "Dosso Dossi Fashion Show'un yeni rotası, Uludağ"

Eraslan, "Business Holiday" konsepti altında bir ilki gerçekleştiren ve Türk markalarını dünya alıcıları ile buluşturan Dosso Dossi Fashion Show'un, yeni rotasının Bursa Uludağ olarak belirlendiğini açıkladı.

Antalya'da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde Bursa'ya taşıyacaklarını belirten Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa'ya da taşıyacağız. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Bursa'ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Bursa'da şehir merkezinde fuarımızı gerçekleştireceğiz, konaklama, şov ve konserleri ise Uludağ'da yapacağız. İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye'de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa'daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ'da olacağımız çok mutlular. Yazın deniz, kışın kar ile daha çok müşteri ağırlayacağız."

- "Yabancı fuar şirketlerinden ortaklık teklifleri var, kabul etmiyoruz"

Yabancı fuar şirketlerinden ortaklık teklifleri aldıklarını anımsatan Eraslan, bu tekliflere sıcak bakmadıklarının altını çizdi.

Eraslan, "Bizdeki müşteri, müşterinin hası, hepsi butik sahibi, buraya gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda. Almanya'daki İtalya'daki herhangi bir fuara, normal biri girebiliyor ama buraya giremiyor. Bu yüzden bu ortaklık tekliflerine sıcak bakmıyoruz. Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine 5 günde en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladıGökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dosso Dossi

En Çok Okunan Haberler

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

İki il arasını 40 dakikaya indirecek

İki il arasını 40 dakikaya indirecek

BDDK ve SPK'dan önemli açıklamalar

BDDK ve SPK'dan önemli açıklamalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı

THY Genel Müdürü Ekşi denetleme sonuçlarını duyurdu:En iyiler arasındayız

THY Genel Müdürü Ekşi denetleme sonuçlarını duyurdu:En iyiler arasındayız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.