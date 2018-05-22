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71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst düzey karar alma organı olan 71.

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst düzey karar alma organı olan 71. Dünya Sağlık Asamblesi, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.
Türkiye'yi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş Başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.
Asamblede Genel Kurul'a hitap eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlığın tartışmasız en temel insan hakkı olduğunun altını çizerek dünyada halen sağlık hizmetlerine erişemeyen milyonlarca insanın bulunduğunu ifade etti.
Sürdürülebilir finansman, yetişmiş insan gücü ve güçlü altyapı üzerine inşa edilmiş bir sağlık sisteminin ancak politik kararlılık ile oluşturulabileceğini vurgulayan Gümüş, şu değerlendirmeleri yaptı:
“Ülkemiz bu anlayışla, 2002 yılından bu yana başarılı bir sağlık sistemi reformu yürütüyor. Toplum temelli bir yaklaşım ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırdık. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde de önemli başarılar kaydettik.
"Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği sağlık reformları çerçevesinde edindiği tecrübeyi tüm ülkelerle paylaşmaya hazırdır”
"Türkiye’de vatandaşların yüzde 98’inin genel sağlık sigortası şemsiyesi altında
"Kanser gibi yüksek maliyetli tedaviler tamamen devlet tarafından karşılanıyor.
"Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile büyük ölçekli modern şehir hastaneleri inşa edildi.
“Türkiye, Filistin halkına desteğini sürdürecek”
İsrail saldırıları sonucunda şehit edilen 65 Filistinli için başsağlığı dileğinde bulunan Müsteşar Gümüş, yaralanan 3 bin kişi için acil ilaç, tıbbi ekipman ve yatak ihtiyacı bulunmasına rağmen kısıtlamaların devam ettiğini belirtti.
Kısıtlamaların insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gümüş, “Ülkemiz, yaralıların nakil ve tıbbi malzeme ihtiyacı için her türlü çabayı gösteriyor. Ancak işgalci devletin ve bazı komşu ülkelerin kısıtlamaları ile karşılaşıyoruz. DSÖ’yü, BM kuruluşlarını Gazze’de acı çeken insanlara karşı sessiz kalmamaya davet ediyorum. Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğini tereddütsüz bir şekilde sürdürecek” diyerek konuşmasını tamamladı. (Fotoğraflı)

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

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