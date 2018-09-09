BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün yaşananlar bugün farklı oyuncularla yine sahnede. 100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken, bizler milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu dönemden daha da güçlü çıkacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Söğüt'te bir Yörük çadırında filizlenen ve 3 kıtaya kök salan cihanşümul imparatorluğun kurulduğu topraklarda bulunduklarını belirtti.

Bu toprakların, yiğitlikleriyle arş-ı alayı titreten nice Alperenlerin yurdu olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu topraklar, Anadolu'yu manevi fetihlerle imar eden nice erenlerin yurdudur. Cesaretleri ve yiğitlikleriyle bir devletin doğuşuna şahitlik eden Hayme Ana'ların yurdudur." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Türk milletinin kutlu yürüyüşüne Söğüt'te başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece şehirleri değil gönülleri de fethettik. Mütereddit kalplere huzur ve selamet getirdik. Adaleti devlet idaresine rehber kılarak 'Kenar-ı Dicle'de kaybolan bir koyunun' vebalinden kendimizi sorumlu tuttuk. İlhamını cihangir devletler kuran bir milletin azim, inanç ve kararlılığından alan fütuhat aşkıyla birlikte yürüdük. Kılıcımızı her zaman yaşatmak ve mamur kılmak için kaldırdık. Bizler, irfanı, ufku ve münevver kişiliğiyle bir milletin dirilişinin tohumlarını atan Ertuğrul Gazi'nin bu kutlu mirasının varisleriyiz. Bütün düğümleri adalet ile çözen, hoşgörüsüyle Kardinal külahını sarığa yeğleyenlerin gölgesinde huzur bulduğu kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. 'İlayı kelimetullah' uğruna canını fena eden ecdadın pak alnıyla şereflenen toprakların bugünkü sahipleriyiz."