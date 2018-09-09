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"737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Dün yaşananlar bugün farklı oyuncularla yine sahnede. 100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken, bizler milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu dönemden daha da güçlü çıkacağız" - "Biz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme noktasında ortaya koyduğumuz hedeflere inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin son 16 yıllık siyasi ve ekonomik serüveni, içeride ve dışarıda, bilinçli veya bilinçsiz, olumsuz bütün senaryo ve tahminlerini boşa çıkararak ilerledi" - "İnanıyorum ki önümüzdeki süreç bugün ortaya atılan olumsuz öngörülerin de temelsiz kalacağı ve haksız çıkacağı bir dönem olacaktır"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün yaşananlar bugün farklı oyuncularla yine sahnede. 100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken, bizler milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu dönemden daha da güçlü çıkacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Söğüt'te bir Yörük çadırında filizlenen ve 3 kıtaya kök salan cihanşümul imparatorluğun kurulduğu topraklarda bulunduklarını belirtti.

Bu toprakların, yiğitlikleriyle arş-ı alayı titreten nice Alperenlerin yurdu olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu topraklar, Anadolu'yu manevi fetihlerle imar eden nice erenlerin yurdudur. Cesaretleri ve yiğitlikleriyle bir devletin doğuşuna şahitlik eden Hayme Ana'ların yurdudur." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Türk milletinin kutlu yürüyüşüne Söğüt'te başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece şehirleri değil gönülleri de fethettik. Mütereddit kalplere huzur ve selamet getirdik. Adaleti devlet idaresine rehber kılarak 'Kenar-ı Dicle'de kaybolan bir koyunun' vebalinden kendimizi sorumlu tuttuk. İlhamını cihangir devletler kuran bir milletin azim, inanç ve kararlılığından alan fütuhat aşkıyla birlikte yürüdük. Kılıcımızı her zaman yaşatmak ve mamur kılmak için kaldırdık. Bizler, irfanı, ufku ve münevver kişiliğiyle bir milletin dirilişinin tohumlarını atan Ertuğrul Gazi'nin bu kutlu mirasının varisleriyiz. Bütün düğümleri adalet ile çözen, hoşgörüsüyle Kardinal külahını sarığa yeğleyenlerin gölgesinde huzur bulduğu kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. 'İlayı kelimetullah' uğruna canını fena eden ecdadın pak alnıyla şereflenen toprakların bugünkü sahipleriyiz."

- "100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri"

Tarih önünde sorumluluklarının ağır olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Dün yaşananlar bugün farklı oyuncularla yine sahnede. 100 yıllık hesapların bugünkü temsilcileri bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken bizler, milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu dönemden daha da güçlü çıkacağız. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişimindeki gibi milletimiz istiklal ve istikbaline yönelen her tehditte Söğüt ruhunun ne kadar canlı ve diri olduğunu bir kere daha bütün dünyaya gösterdi." dedi.

Söğüt'ün kendileri için bir mekanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğuna değinen Dönmez, şunları aktardı:

"Devlet idaremizin temel felsefesini oluşturan anlayış Söğüt'te hayat bulmuştur. Osmanlı devlet idaresinin kökleri üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık birikiminin ardında Söğüt'te temelleri atılan bu köklü devlet geleneğimizin izleri de vardır. Çünkü, bizim yönetim anlayışımızın kökeninde insan vardır. İnsanların rahatı, huzur ve selameti vardır. Hayatlarına dokunmak, onlarla hemhal olmak vardır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdü dün olduğu gibi bugün de hala bizlerin yol göstericisidir."

- "Yolumuza devam ediyoruz"

Dönmez, her zaman Türkiye'nin uzun dönemli hedeflerine ulaşması için en ağır yükün omuzlarında olduğu bilinciyle hareket ettiklerini bildirdi.

Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Milletimizin bizlere tevdi ettiği emaneti daha yukarı taşımak için var gücümüzle, gece gündüz gayret içerisindeyiz. Biz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme noktasında ortaya koyduğumuz hedeflere inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin son 16 yıllık siyasi ve ekonomik serüveni, içeride ve dışarıda, bilinçli veya bilinçsiz, olumsuz bütün senaryo ve tahminlerini boşa çıkararak ilerledi. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç bugün ortaya atılan olumsuz öngörülerin de temelsiz kalacağı ve haksız çıkacağı bir dönem olacaktır. Bu noktada bizlere düşen görev duraklamadan, ara vermeden çalışmaya devam etmektir."

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"737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"

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