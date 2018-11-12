FİNANS

760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği'ne dikilen 760 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprağa uyum sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi.

760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği'ne dikilen 760 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprağa uyum sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.
Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, ATSO gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.
Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 'Dersimiz Doğa' etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, içerisindeki 760 ve 1200 yaşındaki asırlık iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.
ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR
ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç, 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Tırlarla Zeytinpark'a nakledildi. İki anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl iki ağaçtan da nakil sonrası ilk defa 5'er kilo ürün alındı. Bu yıl ise iki ağacın verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.
İKİ AĞAÇ 20 KİLO ÜRÜN VERDİ
760 ve 1200 yaşındaki iki anıt ağacın Akhisar zeytin türü olan Uslu zeytini olduğunu belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, “İki yıldır meyve veriyorlar. Biri 1200, diğeri 760 yaşında. Küçük olandan 9 kilo, 1200 yaşındakinden 11 kilo zeytin hasadı elde ettik. Eledikten sonra da sofralık zeytin kurduk. İki anıt ağacın zeytini çok az. Manevi değerleri de olduğu için sembolik ihale veya açık artırma gibi bir yöntemle satmayı düşünüyoruz. İnternetten açık artırmaya koyacağız ve kilosunun 5-10 bin liraya ulaşacağını düşünüyorum. Daha yükseğe çıkabilir. Çünkü bu ağaçların manevi değeri yüksek, en azından 1200 yaşındaki bir ağacın ürünü ve az miktarda" dedi.
GÖRKEMLERİ HER YIL ARTIYOR
İki ağacın kurtarılma hikayesini de anlatan Narin, “Manisa'ya yaptığımız bir ziyarette İzmir-İstanbul otoyolunun yapımını gördük. Otoyolun yapımında çok ciddi bir arazinin kamulaştırıldığı ve bu kamulaştırmada 109 bin civarında ağacın kesilmesi ya da yer değiştirmesi durumu vardı. Biz de orada yaşı ileri iki ağacı alıp getirdik. Nakli oldukça zordu, yöre halkının çok bilmediği ve üzerinde de durmadığı bir konuydu. İzin alarak buraya sevk ettik ve diktik. İkisi de tuttu, altyapısı, kökleri oluştu ve ürün verdiler. Bu sene itibariyle de dalların büyümesine yönelik budama ve desteklemeler yapacağız. Sanıyorum birkaç senede görkemli bir ağaç yapısına ulaşacak. Bu konuda iyi bir örnek olduğumuzu da düşünebiliriz. Çünkü bizden sonra çok sayıda kurum, kişi bu otoyol yapımı nedeniyle ağaçları odun olmaktan kurtarıp nakletti. Anadolu'nun çeşitli yerlerine dikildi ve toprakla buluştu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
Japonlar, tavukta aradığı lezzeti Bursa'da bulduJaponlar, tavukta aradığı lezzeti Bursa'da buldu
Ukrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke TürkiyeUkrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

4 şirketten akaryakıta gizli zam

4 şirketten akaryakıta gizli zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.