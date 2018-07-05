77 yeni konaklama tesisi yapılacak

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Ekonomi Bakanlığı tarafından yılın ilk 5 ayında 77 komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yaptığı derlemeye göre, 2018 yılının ocak-mayıs döneminde turizmde toplam 138 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine karar verildi. Sabit yatırım toplamı yaklaşık 2 milyar 26 milyon lirayı bulan söz konusu projeler tamamlandığında 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanacağı öngörüldü.

Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 77'si komple yeni otel yatırımı, 30'u öğrenci yurdu, kalanı da otel, turizm tesisi modernizasyonu yatırımlarından oluştu.

Aylık bazda incelendiğinde bu yılın ocak ayında 34 proje için yaklaşık 397 milyon liralık, şubat ayında 26 proje için yaklaşık 216 milyon liralık, mart ayında 29 proje için yaklaşık 562 milyon liralık, nisan ayında 25 proje için yaklaşık 655 milyon liralık, mayıs ayında da 24 proje için 196 milyon liralık yatırıma teşvik belgesi düzenlendi.