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7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

BURSA'da, Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri, 7'nci kez sahiplerini buldu.

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri, 7'nci kez sahiplerini buldu. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, "HİÇ'e başvurmak demek sektörümüz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına kazanmak demektir. Kısaca HİÇ'i başvurmak kazanmak demektir" dedi.
Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan HİÇ Ödülleri, Jülide Ateş'in sunuculuğunu yaptığı görkemli törenle sahiplerine verildi. BHİD tarafından düzenlenen ödül töreni iş, siyaset ve sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. 'HİÇ fark yaratıyor' sloganı ile Türkiye genelinde 12 kategoride 80'in üzerinde projenin yarıştığı ödüller için düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Dikmen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Murat Beyazıt, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, GESİAD Başkanı Kerim Demiral, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, KALDER Bursa Şube Başkanı Erdal Elbay, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.
Gecede, Türkiye'nin önemli iletişimcilerden oluşan jürinin yaptığı titiz değerlendirme sürecinin ardından seçilen projelere ödülleri verildi. BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, 7'nci HİÇ Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl yarışmaya geçen yıla göre daha fazla başvuru yapıldığını belirtti. Sönmezay, "Bursa'dan Türkiye'yi kucaklıyor olmaktan son derece gururluyuz. Bursa markası adına sağladığımız katma değer konusunda da ayrıca bir sorumluluk ve paydaşlık hissediyoruz. 80'in üzerinde yapılan başvurudan sadece 10 projeye ödül dağıtıyor olsak da, aslında bizim için HİÇ'e başvurmak sektör adına büyük bir kazanç. Ödüle başvuracak bir projeyi hayata geçirmek ve sonrasında hazırlık yaparak başvuru göndermek, dikkat çekmek istediğimiz mesleki farkındalık açısından önemli bir adım. Bu sebeple diyoruz ki; HİÇ'e başvurmak demek sektörümüz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına kazanmak demektir. Kısaca HİÇ'i başvurmak kazanmak demektir" ifadelerini kullandı.
ÖDÜL ALANLAR
'Kurumsal İletişim' kategorisinde; Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyonu ile ARPR İletişim ajansı.
'Kurum İçi İletişim' kategorisinde; Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. için Benim Ailem Benim Fabrikam organizasyonu ile Hill And Knowlton Strategies ajansı.
'Sponsorluk İletişimi' kategorisinde; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. için İSG & İZEV Hayvanlar ve Biz Sosyal Sorumluluk Projesi sponsorluğu ile Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı ajansı.
'Kamu Kuruluşları' kategorisinde; AVM İletişim Noktaları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü.
'Sivil Toplum Kuruluşları' kategorisinde; BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ve ajansı Yazıevi Yayıncılık İletişim.
'Dijital PR' kategorisinde; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Gün Aktiviteleri ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş ve ajansı Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı.
'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorisinde; Dünyayı Değiştiren Çocuklar ile Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları A.Ş.
'ÜNİ-PR İletişim Fakülteleri' kategorisinde; Lösevim-Lösemili Çocuklar Vakfı İçin Halkla İlişkiler Kampanyası ile Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ile danışman Doç. Dr. Ferah Onat.
'ÜNİ-PR Meslek Yüksekokulları' kategorisinde; Geleceği Yeniliyoruz ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile danışman öğretmenleri Özlem Mansuroğlu.
'Jüri Özel Ödülü' kategorisinde; Umuda Spor Huzura Skor ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ve ajansı BPR Tanıtım İletişim Ajansı.

FOTOĞRAFLI

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