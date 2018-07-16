FİNANS

8 bin Edenred gönüllüsü dayanışma için görev aldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Edenred çalışanları, Grubun faaliyet gösterdiği 45 ülkede organize edilen ve bir dayanışma etkinliği olan "İdeal Gün" kapsamında yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştılar - 2018 yılında, dünyanın farklı noktalarında toplam 46 dayanışma ve çevre etkinliği gerçekleştirildi, 8 bin Edenred gönüllüsü, dünya çapında dayanışmaya adanan "İdeal Gün"de görev aldı

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, Grubun faaliyet gösterdiği 45 ülkede organize edilen ve bir dayanışma etkinliği olan "İdeal Gün" kapsamında yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştılar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred sosyal misyonunun bir parçası olarak her yıl, Grup çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği ve İdeal Gün olarak adlandırdığı bir dayanışma organizasyonuna imza atıyor. İdeal Gün kapsamında çalışanlar ve gönüllüler mesai saatlerini yerel toplum kuruluşları ile birlikte geçirerek, onların çalışmalarına destek oluyor.

Bu çerçevede 2018 yılında, dünyanın farklı noktalarında toplam 46 dayanışma ve çevre etkinliği gerçekleştirildi. 8 bin Edenred gönüllüsü, dünya çapında dayanışmaya adanan "İdeal Gün"de görev aldı.

Edenred Türkiye çalışanları da söz konusu İdeal Gün kapsamında Deniz Temiz Derneği Turmepa'nın "Var Mısın?" adlı atölye programına dahil oldu. Çalışanlar dört aşamadan oluşan program kapsamında Turmepa ile birlikte deniz ve kıyı ekosisteminin yaşadığı olumlu ve olumsuz koşulları değerlendirerek, çözüm üretmek üzere diğer gönüllüler ile bir araya geldi.

Her ülke kendi "İdeal Gün"ünde farklı dayanışma etkinliklerine imza atarken, Edenred Şili çalışanları dezavantajlı çocuklarına barınma imkanı sunan bir merkezde "sürdürülebilir bahçe" oluşturdu.

Fransa'da çalışanlar Parisli iş yeri sahiplerinin sahip oldukları restoran ve gıda işletmelerinin yerlerini, engelli bireylerin kendi koşul ve gereksinimlerine uygun noktaları belirlemelerine ve seçmelerine olanak sağlayan "Jaccede" uygulamasında işaretlemelerini teşvik ettiler. Edenred Fransa'da ayrıca, kar amacı gütmeyen Le Carillon, Rebelle ve Sport dans la Ville gibi üç organizasyona da destek verilirken, satılmamış meyve sebzelerle reçel pişirerek, gıda israfıyla mücadele konusuna da dikkat çekildi.

Edenred Lübnan çalışanları işletme sahiplerinin ve kurumsal müşterilerinin de yardımıyla evsiz bireylere ve mültecilere yemek dağıtımı gerçekleştirdiler ve giysi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Meksika'da ise Edenred 500 çalışanını, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve halkı bir araya getirerek, sürdürülebilir bir festival organize etti. Bu festival, bir doğa koruma alanında gerçekleştirildi ve çevre koruma etkinlikleri ile desteklendi. Edenred Tayvan da çalışanlarını, üye işyerlerini ve kurumsal müşterilerini ağaç dikmeye davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred İnsan Kaynakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Jacques Adoue, "İdeal Gün'e katılan çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onlar, Grubumuzun faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki toplumlara olan bağlılığımızı da güçlendiriyorlar. Başarı, ancak ve sadece herkesin yararına paylaşıldığı takdirde sürdürülebilir olmaktadır. Bu fikir, hem çalışma dünyasında herkesin menfaatlerini birleştiren ve birbirine bağlayan çözümlerimizin hem de kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımızın altında yatan ana fikirdir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)
Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formülFinansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edenred İdeal Gün TURMEPA

En Çok Okunan Haberler

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Altında EFT dönemi başladı

Altında EFT dönemi başladı

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.