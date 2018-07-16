8 bin Edenred gönüllüsü dayanışma için görev aldı

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, Grubun faaliyet gösterdiği 45 ülkede organize edilen ve bir dayanışma etkinliği olan "İdeal Gün" kapsamında yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştılar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred sosyal misyonunun bir parçası olarak her yıl, Grup çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği ve İdeal Gün olarak adlandırdığı bir dayanışma organizasyonuna imza atıyor. İdeal Gün kapsamında çalışanlar ve gönüllüler mesai saatlerini yerel toplum kuruluşları ile birlikte geçirerek, onların çalışmalarına destek oluyor.

Bu çerçevede 2018 yılında, dünyanın farklı noktalarında toplam 46 dayanışma ve çevre etkinliği gerçekleştirildi. 8 bin Edenred gönüllüsü, dünya çapında dayanışmaya adanan "İdeal Gün"de görev aldı.

Edenred Türkiye çalışanları da söz konusu İdeal Gün kapsamında Deniz Temiz Derneği Turmepa'nın "Var Mısın?" adlı atölye programına dahil oldu. Çalışanlar dört aşamadan oluşan program kapsamında Turmepa ile birlikte deniz ve kıyı ekosisteminin yaşadığı olumlu ve olumsuz koşulları değerlendirerek, çözüm üretmek üzere diğer gönüllüler ile bir araya geldi.