8. Kastamonu Ahşap Fuarı açıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastikten bir kaçış var. Bu kaçışın sonu çeliğe, cama ya da ahşaba gidecektir." dedi.

Köylü, 8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik olacağına inandığını belirtti.

Fuarın çok eskiden yapılması gerektiğini vurgulayan Köylü, "Ormanın başkenti olan bir şehirde ahşapla ilgili girişimler daha önce olsaydı iyi olurdu. 8 yıl önce mütevazı bir şekilde başlattığımız ahşap fuarı bugün çok büyük ilerleme kaydetti. Kastamonu orman varlığı açısından Türkiye'nin en büyük şehridir. Ormanlarının verimliliği ve kalitesi açısından en önde gelen bir şehirdir. Kastamonu'da birçok işletmemiz ahşaba dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın plastikten uzaklaştığını belirten Köylü, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastikten bir kaçış var. Bu kaçışın sonu çeliğe, cama ya da ahşaba gidecektir. Ahşabın, ağacın değeri artacaktır. Kastamonu'da değerli yatırımcıların girişimcilerin katkılarıyla ahşabı ileri götürmeliyiz." diye konuştu.