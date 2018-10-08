FİNANS

8. Kastamonu Ahşap Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

90 standın açıldığı fuarı 5 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti

Kastamonu'da, 90 standın açıldığı ahşap ürünler fuarı sona erdi.

Belediye Fuar Alanında 3 Ekim'de açılan "8. Kastamonu Ahşap Fuarı"nı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, fuarın sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 90 standın açıldığı fuarın, çok verimli geçtiğini söyledi.

Fuarın, Kastamonu'nun tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Karadeniz, "Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız dolayısıyla bize bir tanıtım bütçesi verildi. Bunun 300 bin liralık kısmını fuara ayırdık." dedi.

Karadeniz, 3 bin 500 metrekare alanda kurulan ve ahşap ürünlerin sergilendiği fuarı 20 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da fuarın Kastamonu için önemine işaret ederek, "Zanaatkarlarımız ve bu işle uğraşan esnaflarımız bu yıl her seneye göre daha ciddi destek verdi. Bu yıl tanıtım da çok iyi oldu. Daha iyiye doğru gideceğine inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıda, fuarın gelecek yıl 2-6 Ekim tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap fuarı Kastamonu Kastamonu Valisi Yaşar Kardeniz

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