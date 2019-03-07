İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınların eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit var olmasının önemini vurguladı.

Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşadığımız dönemde, dünya teknoloji ve bilime odaklanarak dijitalleşme, büyük veri ve yapay zekayla geleceği şekillendirmeye çalışırken çağdaş Türkiye’ye kızların okumasını tartışmak yakışmaz. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimi için yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuçlarını rakamlarla görmek çok güzel ancak oranlar maalesef hala erkeklerin gerisinde kalıyor. Ne yazık ki hala kız çocuklarının okuyup okumayacağını tartışıyoruz. Oysa bizim bunları geride bırakarak; eğitimin kadın ve erkek tüm bireylerin hakkı olduğunu çoktan kabul etmiş olmamız gerekiyor. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması için öncelikli koşulun eğitimde eşitlik olduğunu belirten Sabancı, toplumsal gelişmenin kadınların her alanda hayata katılımıyla mümkün olacağını; bilimde, sanayide, üretimde ilerlemek için kadın gücünün olmazsa olmaz olduğunu ve bu güçten ancak eğitimle yararlanılabileceğini aktardı.