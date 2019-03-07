FİNANS

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: -"Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınların eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit var olmasının önemini vurguladı.

Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşadığımız dönemde, dünya teknoloji ve bilime odaklanarak dijitalleşme, büyük veri ve yapay zekayla geleceği şekillendirmeye çalışırken çağdaş Türkiye’ye kızların okumasını tartışmak yakışmaz. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimi için yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuçlarını rakamlarla görmek çok güzel ancak oranlar maalesef hala erkeklerin gerisinde kalıyor. Ne yazık ki hala kız çocuklarının okuyup okumayacağını tartışıyoruz. Oysa bizim bunları geride bırakarak; eğitimin kadın ve erkek tüm bireylerin hakkı olduğunu çoktan kabul etmiş olmamız gerekiyor. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması için öncelikli koşulun eğitimde eşitlik olduğunu belirten Sabancı, toplumsal gelişmenin kadınların her alanda hayata katılımıyla mümkün olacağını; bilimde, sanayide, üretimde ilerlemek için kadın gücünün olmazsa olmaz olduğunu ve bu güçten ancak eğitimle yararlanılabileceğini aktardı.

45 yıldır eğitime desteğini sürdüren Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projelerine destek veriyor. Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla sürdürdüğü “Mor Sertifika Programı” ile de eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları arasında kızların eğitime erişimine katkıda bulunmak için 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci yurdu, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen “Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ve 70 ülkeden 450’den fazla kurumun üye olduğu “Girls Not Brides” platformu üyeliği bulunuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nevşehir’de “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi” projesi ile özel sektörün aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş olmasına öncülük eden “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi yürütülüyor.

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