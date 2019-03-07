İSTANBUL (AA) - Procter&Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Erkek çalışanlara hem eşit sorumlulukları hem de bebekleriyle yaşamın ilk günlerinde doğrudan güçlü bir ilişki kurabilmeleri adına 8 haftalık babalık izni uygulamasını başlattık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük temizlik ve kişisel bakım şirketlerinden Procter&Gamble'dan (P&G), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre cinsiyet eşitliğini merkeze alan yeni bir uygulama başlattı. Yıllardır kurum içinde ve kurum dışında cinsiyet eşitliğini kurumsal hedeflerinden biri olarak belirleyen P&G, çocuk bakımında anne ve babanın eşit sorumluluğu olduğundan hareketle, erkek çalışanlarına 8 haftalık ücretli babalık izni kullandıracak. Bu süre Türkiye'de en uzun babalık izni sürelerinden biri olacak.

P&G, her alanda dahil edici bir ortamı teşvik ediyor ve sadece kadın erkek konusunda değil, her alanda eşitliğe ve çok sesliliğe inanıyor. Kadın çalışan sayısı Türkiye ortalaması üstünde olan P&G Türkiye organizasyonunun yüzde 55'i, genişletilmiş icra kurulunun ise yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca P&G Global'de görev yapan 4 Türk Genel Müdür’ün 2 tanesi de kadın.