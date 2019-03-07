FİNANS

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik: - "Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor" - "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre kadın erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü iş birliğinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda örnek ve ilham kaynağı olan konuşmacıların yer aldığı buluşma gerçekleştirildi.

Zorlu çalışanlarının yanı sıra Yüzde Otuz Kulübü üye şirketlerinin çalışanlarının da davetliler arasında bulunduğu etkinliğin açılış konuşmasını Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melik yaptı.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğine dayalı kurum kültürü sayesinde Zorlu Holding ve grup şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 33'e ulaştığını aktaran Melik, Akıllı Hayat 2030 vizyonları çerçevesinde 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Melik, bu hedeflere paralel olarak Zorlu Grubu çatısı altında kadın ve erkek üst düzey yöneticilerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi" kurduklarını kaydederek, çalışanlarına açık çağrı yayınlayarak; bu alanda gönüllü çalışacak, projeler üretecek ve ilgili komiteye raporlayacak bir çalışma grubu da kurduklarını aktardı.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini, yenilikçi ve geliştirici bir iş ortamının temeli olarak gördüklerini, böyle bir ortam yaratmanın ilk adımı olarak kadının hayatın her alanında güçlenmesi için çalıştıklarını anlatan Melik, şu ifadeleri kullandı:

"Konu sadece devlet politikalarına ya da sivil toplumun değerli çabalarına bırakılamayacak kadar önemli. Bu sebeple özel sektör ve bireysel olarak da iş insanları elini taşın altına koymalı. WEF tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor. Hatta ücret eşitsizliğinin giderilmesi için 200 yıl, siyasette eşit katılıma ulaşmak için 107 yıl, ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için 202 yıl gerektiği ifade ediliyor. Bunu değiştirmeye her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz. En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz."

- "Yönetim kurullarında kadınların yer aldığı şirketler daha başarılı"

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurulu ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ise yapılan araştırmaların yönetim kurullarında daha fazla kadın üyenin görev yaptığı şirketlerin sermaye karlılığında diğer şirketlere kıyasla daha iyi performans sergilediğini bildirdi.

Fortune 500'de yer alan şirketlerde yapılan bir araştırmaya göre yönetim kurullarında daha çok kadına yer veren şirketlerin, daha az yer verenlere göre yatırımlarının geri dönüşlerini yüzde 66 daha fazla aldığını aktaran Dördüncü, "Bu şirketlerin satışları kadınlara daha az yer veren şirketlere oranla yüzde 42 daha fazla. Bu yüzden de Yüzde 30 Kulüp olarak hedefimiz, kadınların üst yönetimde en az yüzde 30 temsili." ifadelerini kullandı.

Dördüncü, Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak, "Böyle özel bir günün olması bile kadın erkek eşitsizliğini destekliyor, bunun altını çiziyor. Öyle günler gelecek ki Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamayacağız. Hatta belki bu özel günleri hatırlamayacağız, kutlandığını düşünerek şaşıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyorBİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor
YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyorYASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Holding

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Bakan Pakdemirli: 92 projeye 11 milyon TL destek ödenecek

Bakan Pakdemirli: 92 projeye 11 milyon TL destek ödenecek

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor

BİSAM: Erkek işçiler kadınlardan yüzde 16 fazla kazanıyor

YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor

YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor

FIRST Robotics'de kazananlar ABD'deki şampiyonaya katılacak

FIRST Robotics'de kazananlar ABD'deki şampiyonaya katılacak

TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

‘Topuklu Ekonomistler’ bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.