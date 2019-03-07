İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre kadın erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz." ifadesini kullandı. Zorlu Holding'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü iş birliğinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda örnek ve ilham kaynağı olan konuşmacıların yer aldığı buluşma gerçekleştirildi. Zorlu çalışanlarının yanı sıra Yüzde Otuz Kulübü üye şirketlerinin çalışanlarının da davetliler arasında bulunduğu etkinliğin açılış konuşmasını Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melik yaptı. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğine dayalı kurum kültürü sayesinde Zorlu Holding ve grup şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 33'e ulaştığını aktaran Melik, Akıllı Hayat 2030 vizyonları çerçevesinde 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Melik, bu hedeflere paralel olarak Zorlu Grubu çatısı altında kadın ve erkek üst düzey yöneticilerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi" kurduklarını kaydederek, çalışanlarına açık çağrı yayınlayarak; bu alanda gönüllü çalışacak, projeler üretecek ve ilgili komiteye raporlayacak bir çalışma grubu da kurduklarını aktardı. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini, yenilikçi ve geliştirici bir iş ortamının temeli olarak gördüklerini, böyle bir ortam yaratmanın ilk adımı olarak kadının hayatın her alanında güçlenmesi için çalıştıklarını anlatan Melik, şu ifadeleri kullandı: "Konu sadece devlet politikalarına ya da sivil toplumun değerli çabalarına bırakılamayacak kadar önemli. Bu sebeple özel sektör ve bireysel olarak da iş insanları elini taşın altına koymalı. WEF tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor. Hatta ücret eşitsizliğinin giderilmesi için 200 yıl, siyasette eşit katılıma ulaşmak için 107 yıl, ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için 202 yıl gerektiği ifade ediliyor. Bunu değiştirmeye her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz. En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz."