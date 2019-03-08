İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye’nin AB süreci cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kadınların her alanda erkeklerle eşit oldukları, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlendiği, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi her türlü hizmetten eşit derecede yararlandıkları, iş gücü piyasasında eşit bir şekilde yer aldıkları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının yanında siyasette de eşit katılım sağladıkları bir dünya için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin AB sürecinin cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıdığının altını çizen Zeytinoğlu, çeşitli göstergelere bakıldığında özellikle istihdam düzeyi açısından AB ortalaması ile Türkiye arasında önemli farklar olduğunu ifade etti.