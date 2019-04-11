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"8. Trabzon İstihdam Fuarı" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur" - "10 yıllık süreçte 3,5 milyon üniversite mezunu istihdam edilmiştir. Bu kadar üniversite mezununu bu kadar süreçte istihdam eden ikinci bir dünya ülkesi yoktur"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur." dedi.

Trabzon Valiliği himayesinde, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce düzenlenen "8. Trabzon İstihdam Fuarı" başladı.

Uzunkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de ilan ettiği milli istihdam seferberliği kapsamında, hedeflenen 1,5 milyon istihdamın gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de işsizlikle ilgili alınan mesafenin bütün dünyanın hayretle izlediği bir noktada olduğunu belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:

"İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur. 10 yıllık süreçte 3,5 milyon üniversite mezunu istihdam edilmiştir. Bu kadar üniversite mezununu bu kadar süreçte istihdam eden ikinci bir dünya ülkesi yoktur."

Uzunkaya, Türkiye iş gücü piyasasında mesleği olana, sanatı olana, çalışmak, üretmek isteyene işin olduğunu, kimsenin bundan endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.

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Kendilerine yönelik bazı eleştirilere de cevap veren Uzunkaya, şunları söyledi:

"Geçen gün bir akademisyen konuşuyor, 'yeni ekonomik programda işsizlik rakamının 11,3 olacağı söylenmişti, 13,5 oldu' diyor. Ya zavallı adam, senin açıkladığın rakam aralık ayı rakamıdır. Türkiye'de 11,3 olacağı söylenen işsizlik rakamının altında 2018 yılını kapattık. Aralık ayı rakamıyla 2018 rakamını çarpıtmaya kalkan kara zihinler."

Uzunkaya, iş gücü piyasasına katılım oranlarına ilişkin, "İş gücü piyasasına katılım oranımız 52,8'di. İlk defa 53,2'ye çıkardık. İstihdam oranımız 47,1'di, 47,4'e çıkardık. Üniversitelilerin iş gücüne katılım oranı 53,2 başarı diyoruz ama üniversitelerde iş gücüne katılım oranı yüzde 80'dir. İstihdam oranı yüzde 70'dir." dedi.

Cafer Uzunkaya, İŞKUR'un ilk kez hayata geçirdiği uygulamalarla ilgili de şunları kaydetti:

"Yeni bir uygulama sosyal çalışma. Bu yıl başlıyor. Haziran ayında. Müracaatları mayıs ayında alacağız. Haziran, temmuz, ağustos, eylül. Üniversite boyunca ister doğdukları şehirde, ister okudukları şehirde İŞKUR İl Müdürlükleri ile irtibat... Yaz tatili boyunca 3 ay istifade edebilecekleri bu programdan da hem sigorta girişleri olacak hem işi hem hayatı tanıma suretiyle okul harçlıklarını kazanırken mesleki tecrübe edecekler. Üniversiteli gençler iş hayatında daha fazla olsun diye işe ilk adım projesi üniversiteliler içindir."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısının önemine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından istihdama katkı sağlayan kuruluşlara ödülleri verildi, daha sonra standlar gezildi.

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"8. Trabzon İstihdam Fuarı" İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Trabzon

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