Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur." dedi.

Trabzon Valiliği himayesinde, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce düzenlenen "8. Trabzon İstihdam Fuarı" başladı.

Uzunkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de ilan ettiği milli istihdam seferberliği kapsamında, hedeflenen 1,5 milyon istihdamın gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de işsizlikle ilgili alınan mesafenin bütün dünyanın hayretle izlediği bir noktada olduğunu belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:

"İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur. 10 yıllık süreçte 3,5 milyon üniversite mezunu istihdam edilmiştir. Bu kadar üniversite mezununu bu kadar süreçte istihdam eden ikinci bir dünya ülkesi yoktur."