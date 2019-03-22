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8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı.

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

BURSA, (DHA) - Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı.

Zirve’nin açılış konuşmaları Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ve DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase tarafından yapıldı.

DİJİTAL MARKALARA YATIRIM

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, zirvenin ilk günden bu yana ana sponsorluğunu yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, içinde bulundukları otomotiv sektörüyle ilgili bilgiler verdi; araç ve yolculuk paylaşımının faydalarını anlattı. Bu tip dijital uygulamalara yatırım yaptıklarını aktaran Ayyıldız, geliştirdikleri dijital markalarla ilgili bilgi verdi. “Bu sektörün kurallarını yeniden yazmak istiyoruz” diyen Ayyıldız, “ikinciyeni.com websitesi üzerinden müşteriler 77 bin aracı görmeden satın aldılar” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ DE GEREKTİRİYOR

DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase, iş dünyası ve hükümetler arasında diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek bu şekilde başarının artacağını ifade etti. Dijital dönüşüm sayesinde ortaya çıkan yeni fırsatlara dikkat çeken Chase, bu değişimin zihniyet değişimiyle birlikte geliştiğini anlatarak, asıl büyük zorluğun da bu konuda ortaya çıktığını anlattı. Küresel ısınma, ormanların yok olması gibi konularda sorunların yaşandığını söyleyen Chase, Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelinmesi için çok önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

ZİRVE’NİN İLK OTURUMUNDA, ENERJİDE YENİ DENGELER TARTIŞILDI

SOCAR Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen ‘Enerjide Yeni Dengeler” oturumunda dünya enerji sektörünün geçirdiği köklü dönüşüm, teknolojik ve çevresel dinamikler tartışıldı. Panelde birçok enerji tüketicisi ve tedarikçisi arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Engie Enerji Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende’nin yaptığı panele Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ve STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter katıldı.

PETROLLE BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Panelde ilk konuşmayı yapan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol dünyada özellikle elektrikli arabaların üretilmesiyle birlikte “Petrolün sonuna mı geldik” sorusunun sorulmaya başladığını ama bu iki konunun birbiriyle ilgisinin bulunmadığını belirtti. Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümününün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Birol, petrokimya sektörünün hayatımızın içinde pek çok alanda bulunduğunu anlattı. “En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız” diyen Birol, doğalgazda da Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar olduğunu söyledi. Birol, yenilenebilir enerji konusunda yatırımların artırılması gerektiğini ifade ederek, sürdürülebilir bir finansman oluşturulabilirse bu sayede enerji güvenliğimiz ve cari açığımızın da azalacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZI SORUNU YOK

Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ise, Türkiye’de enerji arz güvenliğinin çok başarılı bir biçimde özel sektöre devrinin gerçekleştiğini belirterek, bu sektöre 110 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Türkiye’de 90 bin megawatt’a yakın bir arz bulunduğunu belirten Dördüncü, Türkiye’de bir enerji arzı sorunu olmadığını söyledi. Dördüncü, Türkiye’de enerji şirketlerinin yabancı parayla finansman nedeniyle bilanço sıkıntısı yaşadıklarını belirterek sektörün liberalleşmesi ve rekabetin artırılmasıyla sorunların aşılabileceğini belirtti ve ilk olarak mevcut şirketlerin döviz cinsinden borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi ve yatırımcılar için cazip ortamın oluşturulmasını istedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YETERSİZ

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Türkiye’deki büyümeyle birlikte birincil enerji tüketiminde de bir artış olduğunu ancak burada yenilenebilir enerji oranlarının yetersiz kaldığı ve fosil yakıt ithalatı yapıldığı için enerji sektöründe, dışardaki fiyat dalgalanmalarına açık kalındığını belirtti. Türkiye’de yıllık 42 milyon ton akaryakıt ürünleri tüketiminin bulunduğunu söyleyen İlter, SOCAR Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara yöneldiğini ifade etti. Star Rafineri’nin yıllık beş milyon ton dizel üretim yaparak ithalatı azalttığını aktaran İlter, petrokimya sektöründe de gelişim kaydettiklerini belirtti. “Enerjinin depolanması sorunu gelecekteki en önemli sorunlardan biri” diyen İlter, dünyanın 2050’lere kadar fosil yakıtları kullanmak durumunda olduğunu söyleyerek, emisyon kısıtlamaları ve enerji ihtiyacı arasında bir denge bulunması gerektiğini belirtti. “Türkiye’deki enerji piyasalarının en güçlü yönlerinden biri bulunduğumuz lokasyon” diyen İlter, döviz kurlarındaki oynaklık ve arge çalışmaları konusundaki isteksizliğimizin ise zayıf yanlarımız olduğunu ifade etti.

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