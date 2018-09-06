FİNANS

80 bin liranın altında araba bulmak zor

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

2018 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu.

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - 2018 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 oranında azaldı.

Sektör dolar ve eurodaki artışı satış rakamlarını düşürmemesi için fiyatlara tam olarak yansıtmadı ancak buna rağmen ocak-eylül döneminde fiyatlarda yüzde 30 ila 35 arasında artış yaşandı. Buna bağlı olarak da anahtar teslim fiyatlarında 80 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak da zorlaştı.

Otomobil fiyatlarındaki artışı DHA'ya değerlendiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Ocak ayından eylül ayına kadar olan 9 aylık döneme baktığımızda euro kuru yüzde 70 artmış. Yüzde 70 artış olan yerde fiyatlara yansıma yarı yarıya oldu. Yani üretici ve ithalatçı firmalar aslında şu anda kâr etmeyi bırakın zarar ediyorlar. Bu sebeple kişilerin araç almaları için hala fırsatları var" şeklinde açıklamada bulundu.

"BANKALARIN KREDİ VERME İŞTAHI YOK"

Satışların düşmesinin asıl sebebinin kurlardaki ve taşıt kredisi faizlerindeki yükseliş olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "Müşteri bu durumu kabul etse dahi bankalarda kredi verme iştahı yok. Bir örnek vermek gerekirse mayıs ayında bankaların taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1,35 ila 1,50 arasında değişirken şu anda banka faiz oranları yüzde 2,60 - 2,85 arasında değişiyor. Bakıldığında bu ciddi bir fark" ifadelerini kullandı.

TAVAN TAKSİT SINIRININ ARTIRILMASI İSTENİYOR

48 ay olan tavan taksit sınırının 60 aya çıkarılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) öneride bulunduklarını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Müşteri kredi kullanmak istese bil tavan taksit sınırı az olduğu için gelirleri yeterli olmuyor. Örneğin 180 bin liralık bir arabanın 50 bin lirasını peşin verdiğinizde, 130 bin lirayı bugünkü faiz oranıyla 48 ay ödemeye çalıştığınızda ayda yaklaşık 4 bin 800 lira gibi bir para ödemeniz gerekmekte. Bu taksiti ödeyebilmesi için de kişinin gelirinin çok yüksek olması gerekiyor. Bizim taleplerimizden birisi işte bu tavan taksit fiyatlarının 60 aya taşınması. Bir diğer isteğimiz de ÖTV matrahlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faiz oranlarının ciddi anlamda bizlerin adına desteklenmesi oldu" dedi.

2018 BEKLENTİSİ 31.5 MİLYAR DOLAR

Bunu istemelerindeki nedenin, otomotiv sektöründe son 12 yıldır ithalat-ihracat dengesinde fazla vermeleri olduğunu kaydeden Şahsuvaroğlu, "10 birim ithal ediyorsak 13-14 birim ihraç ediyoruz. Geçen sene 26 milyar dolar fazla verdik. 2018 yılında ise beklentimiz 31.5 milyar dolar fazla vereceğiz. Fakat iç pazarı bekleyen en büyük sıkıntı şu: Geçen sene pazar 985 bin adetle kapandı. Son 4-5 yıldır otomotiv pazarı bir milyon bandında gezindi. Türkiye'de 974 adet yetkili satıcı var. Burada 100 bin yetişmiş kalifiye kişiye direkt istihdam sağlanıyor. Şu anda otomotivin tahmini bitiş rakamı 600 binler seviyesinde. Bu rakamla kapanırsa yaklaşık 400 bin adet kaybımız olacak. Bu kayıp yaşandığında devlet için vergi kaybı da oluyor. Bizim de yapılanmamız 1 milyon 300 bin adede göre. Bu yapılanmada kalifiye elemanın kaybına neden olacak adımlar atılması mecburi hale geliyor" diye konuştu.

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

Şahsuvaroğlu ayrıca, Türkiye'nin otomotiv kadar önemli bir diğer lokomotifi inşaat sektörüne destek verildiğini, kendilerinin de sektör olarak buna benzer destekleri beklediklerini dile getirdi.

Hurda teşvikinin araç satışlarına etkisini de değerlendiren Şahsuvaroğlu, "Hurda teşviki bizim düşündüğümüz gibi bir etki sağlamadı. Bunun da sebebi kurdaki artış oldu. Ama düşüş yaşanmasına rağmen sattığımız arabaların sebebi de yine hurda teşvikidir" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

80 bin liranın altında araba bulmak zor

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyorTürkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor
AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdırAK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.