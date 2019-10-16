81 ildeki oda ve borsalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirirken uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığını belirterek, "Devletimizin aldığı kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez." dedi Türkiye'deki 81 ilin oda ve borsaları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "Barış Pınarı Harekatı"na desteklerini duyurmak üzere eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. ATO Congressium'daki toplantıda başkentteki oda ve borsalar adına bildiriyi okuyan ATO Başkanı Gürsel Baran, harekatın evrensel hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyinin terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına dikkati çekerek, "Harekat meşrudur ve destekliyoruz." ifadesini kullandı. Baran, özellikle Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerince son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalan Türkiye'nin bu örgütler ve destekçilerine gereken cevabın en güçlü şekilde verildiğini dile getirdi.

Baran, "Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk." diye konuştu. - "Türkiye'nin çabaları Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak" Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bölgesi için nasıl seferber ettiğini gördüğünü belirten Baran, şöyle devam etti: "Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır." Baran, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak hareket edip, bölgede insan haklarını hakim kılma yönünde net bir duruş sergileme noktasında Türkiye'ye destek vermeye davet etti.