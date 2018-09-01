830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, bahçeye giren üreticiler, bu yıl da olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Çaykur üreticilerden bu yıl 830 kilo beyaz çay satın aldı. Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çay satışa çıkarıldı.

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. 2018 yılının süren yaş çay kampanyası döneminde Çaykur şu ana kadar üreticilerden 830 kilo beyaz çay satın aldı. Bu rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi.