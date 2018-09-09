FİNANS

87. İEF'ye Sırbistan damgası

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bu yılın partner ülkesi Sırbistan fuara yaklaşık 30 firma ile katılıyor

İZMİR (AA) - Kapılarını 87. kez açan İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) teknoloji, inşaat ve turizm gibi sektörlerden yaklaşık 30 firma ile katılan Sırbistan'ın standı yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en eski fuarı İEF'nin açılışının ardından İzmirliler fuara yoğun ilgi gösterdi.

Ticari faaliyetlerinin yanında kültürel etkinlikleriyle dikkati çeken fuara 27 ülke katılım gösterdi.

Yabancı katılımcılar arasında da partner ülke Sırbistan, yaklaşık 500 metrekare alanıyla fuarda en büyük ülke standı oldu.

Yaklaşık 30 firma ile katılım yapan Sırbistan, özellikle teknoloji, turizm ve inşaat projelerini tanıtıyor.

Sırbistan Ticaret Odası fuar yetkilisi Zorana Deliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa katıldıklarını, fuarda partner ülke olarak ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Deliç, bu ilginin fuarın sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Asıl amaçlarının iş bağlantıları kurmak ve iki ülke çıkarlarını sağlamak olduğunun altını çizen Deliç, "Belgrad ile ilgili projeler Türkiye'de çok ilgi görüyor. İlgiden çok memnunuz. Umarım bundan sonra her sene katılırız." diye konuştu.

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek""Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolarFındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmir Enternasyonel Fuar Sırbistan Zorana Deliç

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.