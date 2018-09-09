87. İEF'ye Sırbistan damgası

İZMİR (AA) - Kapılarını 87. kez açan İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) teknoloji, inşaat ve turizm gibi sektörlerden yaklaşık 30 firma ile katılan Sırbistan'ın standı yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en eski fuarı İEF'nin açılışının ardından İzmirliler fuara yoğun ilgi gösterdi.

Ticari faaliyetlerinin yanında kültürel etkinlikleriyle dikkati çeken fuara 27 ülke katılım gösterdi.

Yabancı katılımcılar arasında da partner ülke Sırbistan, yaklaşık 500 metrekare alanıyla fuarda en büyük ülke standı oldu.

Yaklaşık 30 firma ile katılım yapan Sırbistan, özellikle teknoloji, turizm ve inşaat projelerini tanıtıyor.

Sırbistan Ticaret Odası fuar yetkilisi Zorana Deliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa katıldıklarını, fuarda partner ülke olarak ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Deliç, bu ilginin fuarın sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Asıl amaçlarının iş bağlantıları kurmak ve iki ülke çıkarlarını sağlamak olduğunun altını çizen Deliç, "Belgrad ile ilgili projeler Türkiye'de çok ilgi görüyor. İlgiden çok memnunuz. Umarım bundan sonra her sene katılırız." diye konuştu.

