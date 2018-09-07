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87. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreni

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Doğu Akdeniz'de 21. yüzyılda bölgesel ticaret önem kazanacaktır. Önümüzdeki dönem ticaretin önündeki engeli kaldırarak hep beraber kalkınalım ve zenginleşmenin zamanıdır, ticaret savaşlarının zamanı değil" - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Biraz popülaritesi gerilemiş olsa da İzmir Fuarı son zamanlarda eski gücünü kazanmaya devam ediyor, bu beni çok çok sevindiriyor"

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölgesel ticaretin önem kazanacağını belirterek, "Önümüzdeki dönem ticaretin önündeki engeli kaldırarak hep beraber kalkınalım ve zenginleşmenin zamanıdır, ticaret savaşlarının zamanı değil." dedi.

Pekcan, 87'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde açılış töreninde yaptığı konuşmada, Doğu'nun ve Batı'nın iş adamlarını kapıları her zaman dünyaya açık olmuş İzmir'e yatırım ve ticarete davet ettiğini belirtti.

Fuarın partner ülkesi Sırbistan'a teşekkür eden Pekcan, "Önümüzdeki dönemde serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Sırbistan ile ilişkimiz artarak devam edecektir. Fuar kapsamında en geniş katılımı sağlayan Hindistan'a da teşekkür ediyorum. Umarım bu fuarda kurulacak dostluklar, iş birlikleri yeni ufaklar açacak yeni iş imkanları doğuracaktır." diye konuştu.

Heredot, Aristo ve Victor Hugo'nun İzmir ile ilgili sözlerini anımsatan Pekcan, "Benim çocukluğum İzmir Fuarı'nda geçti. İzmir Fuarı'nın açılmasını beklerdik. Bütün stantları gezer, konserlere gider, lunaparkta eğlenirdik. Bizim için fuar çok önemliydi. Her sene ne zaman açılacak diye beklerdik." ifadesini kullandı.

- "Ticaret savaşlarının zamanı değil"

İzmir'in 21. yüzyılda yazılım ve bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve eğitim alanında coğrafyasının öncüsü olmaya devam edeceğini kaydeden Pekcan, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de 21. yüzyılda bölgesel ticaret önem kazanacaktır. Önümüzdeki dönem ticaretin önündeki engeli kaldırarak hep beraber kalkınalım ve zenginleşmenin zamanıdır, ticaret savaşlarının zamanı değil. Ekonomik kalkınmada giderek ana unsur haline gelen teknolojik gelişmeler bu fuarda mercek altına alınmaktadır. Teknolojinin küresel ekonominin oyun kurucu olduğu bir yüzyılda yaşıyoruz. Büyük teknolojik atımların eşiğindeyiz. Teknolojiyi merkeze alan politikaların başarılı olacağı kesindir. Bu mücadelede iş birliği yapmanın gerektiğini düşünüyoruz ve ülkemizin orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine ulaşması için teknolojik odaklı ürünler üzerine çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz."

-"Fuar denince ticari özellikler öne çıkıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuar alanına girişinde 30 yıl önce ilk gelişini hatırladığını, o dönemde fuardan çok etkilendiğini ifade etti.

Fuarın yeniden eski gücünü kazanmasından mutluluk duyduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Fuar denince ticari özellikler öne çıkıyor, İzmir Fuarı'nın ticaretten ibaret olmadığını, İzmir halkının sosyal ve kültürel yaşam tarzını yansıtan çok farklı bir cazibesinin olduğunu fark etmiştim ve beni çok etkilemişti. Sonralarında çok ziyaret etme şansım olmamıştı ama zaman içerisinde ticari özelliği olan çok fuarlar açıldı Türkiye genelinde. Biraz popülaritesi gerilemiş olsa da İzmir Fuarı son zamanlarda eski gücünü kazanmaya devam ediyor, bu beni çok çok sevindiriyor. İzmir Fuarı'nı o 30 yıl önceki saf duygularla hatırlamak istiyorum. İzmir'in, İzmir halkının ve İzmir Fuarı'nın popülizmin ve politika yapma yeri olmadığını düşünüyorum. İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'ne kattığı bir olma, güçlü olma duygularıyla anılmasını istiyorum."

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise Türkiye ile Sırbistan'ın çok iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde bulunduğunu vurguladı. Ljajic, "Ülkemize gelen turist sayısında Türkiye 2'inci sırada yer alıyor. Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişmesi için bu fuarın öneminin altını çiziyorum. Bizlerin global piyasada sunulan fırsatları değerlendirmemiz lazım." dedi.

- "Yeni piyasalar ortaya çıkacaktır"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, fuara katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, dünyanın ekonomi ve ideolojiler açısından büyük bir değişim içerisinde bulunduğunu, aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Dünyanın gittikçe daha demokratik hale geldiğini ve ekonominin Asya'ya doğru kaydığını ifade eden Bhattacharyya, "Asya'da ve Afrika'da ümit görüyoruz, bunlar ilerinin ülkeleridir. Yeni piyasalar ortaya çıkacaktır. Hindistan sömürge olmaktan çıkınca dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Sıfırdan başlayarak yabancı yatırımcıları çekiyoruz. Kadınlarınız ve geçlerimiz büyük katkıda bulunuyorlar. O kadar yapacak çok şey var ki kendi hayallerimizi yapmak için partnerlere ihtiyacımız var. Bizim medeniyetimiz sevgi ve güvene dayanır." diye konuştu.

Bhattacharyya, fuara Hindistan'dan 75 firmanın katıldığını, deneyimlerini burada paylaşacaklarına inandığını kaydetti.

- Diğer konuşmacılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da fuarın cumhuriyetin yönünü ve düşüncesini gösteren örneklerden birisi olduğunu, temellerinin 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde atıldığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İEF'in 87 yıllık olmasına rağmen her yıl kendini yenilediğini söyledi. Kocaoğlu, "Fuarİzmir'de 10'larca ihtisas fuarı düzenliyoruz. Kültürleri, dinleri ve ırkları burada buluşturuyoruz." dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İEF'nin açılış sevincini yaşadıklarını belirterek, fuarın İzmir'e, Türkiye'ye ve katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti.

- 27 ülkeden 100'den fazla firma katılıyor

Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta düzenlenen 87. İEF'e 27 ülkeden firma ve heyet katılıyor.

Binin üzerinde firmanın stant açacağı fuarın bu yıl ana teması "teknoloji" olarak belirlendi.

Fuarın partner ülkesi Sırbistan'dan ise yaklaşık 20 firma ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Odak ülke olarak belirlenen Hindistan ise özellikle teknoloji ağırlıklı 50 firmasıyla fuarda yerini alacak.

Özellikle Afrika'dan yoğun katılım gözlendiği fuarda ticari ilişkilerinin yanı sıra kültürel faaliyetler de bu yıl göze çarpıyor.

Konserler, tiyatro oyunları ve sokak gösterilerinin yer alacağı fuar, 16 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
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