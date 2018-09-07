İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) odak ülkesi Hindistan ve partner ülkesi Sırbistan stantlarını ziyaret etti.
Fuarın açılışı sonrası Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet fuar alanında incelemelerde bulundu.
Daha sonra Hindistan standını ziyaret eden Pekcan’a burada yetkililer tarafından hediyeler takdim edildi.
Hint geleneklerine göre mum yakan Pekcan, daha sonra Vestel’in teknoloji standına geçti.
Vestel'in tasarımı olan akıllı ev teknolojisi hakkında bilgi alan Pekcan'ı, Sırbistan standında halk oyunları ekibi karşıladı.
Pekcan'a ziyaretinde Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic eşlik etti.
Sırbistan'ın teknolojik ürünleri hakkında bilgi alan Pekcan'a burada Sırbistan'ın geleneksel ekmeği ikram edildi.
Ljajic ile basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından Türk Eximbank ve Hatay stantlarını ziyaret eden Bakan Pekcan fuardan ayrıldı.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hindistan ve Sırbistan stantlarını ziyaret etti
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