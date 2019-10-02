9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz." dedi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) "9. Büyükelçiler Resepsiyonu", Etnografya Müzesi'nde siyasi temsilciler, yerel yöneticiler, yabancı misyon temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türk dış politikasının girişimci ve insani olduğuna dikkati çekerek, dünyanın tüm bölgeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti. İş insanlarını bu anlamda desteklemeye devam edeceklerini aktaran Kaymakcı, "Türk Hava Yollarımız ülkemizi diğer ülkelerle bağlamaya devam edecek. Daha fazla iş insanları gelirse olmayan başkentlere de uçuşlar başlatabiliriz." dedi. Kaymakcı, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya destek verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Gelişmiş ülkelerle ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Türkiye AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz. Schengen bölgesine vatandaşlarımızın vizesiz seyahat etmeleri için son 6 maddeyi yerine getirme aşamasındayız. Bundan sonra vizesiz seyahatin önünde siyasi engel görmek istemiyoruz. İş insanlarımızın iş hacminin ve istihdamının artması için bu önemli bir adım."

- "Ankara'daki tarihi eserler birçok ülkeden fazla" Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara'nın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olduğunu vurgulayarak, "Anadolu bir müze coğrafyası ama Ankara'daki tarihi eserler birçok ülkede bulunandan daha fazla, dolayısıyla şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini de tüm misafirlerimizin yaşamasını isterim. Siz bizim misafirimizsiniz öncelik sizin." diye konuştu. Şahin, Ankara'nın dünyadaki birçok başkent kadar güvenli olduğunu belirterek, hem vatandaşlar hem de yabancı misafirler için güvenliği sağlamanın en önemli çalışmaları olduğunu kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'nın dünyada 51 kardeş şehri olduğunu anımsatarak, "Yabancı misyon şefleriyle iş birliğinde akıllı kent tarım uygulamaları, ulaşım ve bilişim tekniklerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz belediye olarak yabancı misyon şeflerine de hizmet veriyoruz. Onların da belediye başkanıyız." dedi. Yavaş, yurt dışı ziyaretlerinde ikili ticareti geliştirmek istediklerine işaret ederek, Ankara'dan yurt dışına daha fazla direkt uçuşların olmasını arzu ettiklerini aktardı.