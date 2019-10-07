FİNANS

"9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı"

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı" - "Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı. 61 bin 787 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın 9 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 27 bin 984 arttı."

Palandöken, 9 aylık dönemde yıllık bazda iş yeri açılışlarının yüzde 2,3 azaldığına dikkati çekti.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Pancarın şekere yolculuğu başladıPancarın şekere yolculuğu başladı
Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçtiSabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf ve sanatkar sayısı iş yeri tesk

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

ABD'nin açıklamasının ardından gözler dolarda

ABD'nin açıklamasının ardından gözler dolarda

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Renault koltuğu kaptırmadı! Pazarın lideri oldu

Renault koltuğu kaptırmadı! Pazarın lideri oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pancarın şekere yolculuğu başladı

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

Mardin’de 1.2 milyar dolarlık tesis tersine göçe etki etti:1500 kişiye istihdam sağlandı

Mardin’de 1.2 milyar dolarlık tesis tersine göçe etki etti:1500 kişiye istihdam sağlandı

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.