AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla 9 ayda 2 milyar liralık kaçakçılığın önüne geçildi.

Bakanlık verilerine göre, gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından eylül sonuna kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu çok miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Söz konusu dönemde 4 bin 82 olayda 1,2 milyar lirası ticari eşya, 780 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 41,9 ton uyuşturucu ele geçirildi. Geçen yıl toplam 26,3 ton uyuşturucu yakalanmıştı.

Öte yandan, gümrük muhafaza ekiplerinin ağustosta ele geçirdiği 800 kilogram kokain ve geçen yıl mayıs ayında ele geçirdiği 775 kilogram eroin Türkiye'de tek seferde en büyük eroin ve kokain yakalanması olarak tarihe geçti.