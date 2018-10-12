FİNANS

9 ayda 2 milyar liralık "kaçak" gümrüğe takıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 9 ayda yaklaşık 2 milyar lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi - Bu dönemde ele geçirilen uyuşturucu miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 41,9 ton olarak belirlendi - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bu yıl 13,1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla 9 ayda 2 milyar liralık kaçakçılığın önüne geçildi.

Bakanlık verilerine göre, gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından eylül sonuna kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu çok miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Söz konusu dönemde 4 bin 82 olayda 1,2 milyar lirası ticari eşya, 780 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 41,9 ton uyuşturucu ele geçirildi. Geçen yıl toplam 26,3 ton uyuşturucu yakalanmıştı.

Öte yandan, gümrük muhafaza ekiplerinin ağustosta ele geçirdiği 800 kilogram kokain ve geçen yıl mayıs ayında ele geçirdiği 775 kilogram eroin Türkiye'de tek seferde en büyük eroin ve kokain yakalanması olarak tarihe geçti.

- Kaçak sigara kullanımı oranı düşüyor

Sigara kaçakçılığıyla da aktif mücadele eden ekipler tarafından, bu yıl toplam 13,1 milyon paket kaçak sigara yakalandı. 2014 yılında yüzde 21'e kadar yükselen kaçak sigara kullanım oranı, bu yıl yüzde 7,5 seviyelerine geriledi. Söz konusu dönem itibarıyla kaçak sigara yakalama değeri, 53 milyon liradan 113 milyon liraya yükseldi.

Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında 147 milyon lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 121 milyon lira değerinde elektronik eşya, 101 milyon lira değerinde gıda maddesi, 73 milyon lira değerinde tekstil ürünleri yer aldı.

PARTNERHipnoz ile zayıflamak mümkün mü?Hipnoz ile zayıflamak mümkün mü?
KAYNAĞINDAN DÜZELTME-"Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye ve TEB’e güvenini bir kez daha gösterdi"KAYNAĞINDAN DÜZELTME-"Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye ve TEB’e güvenini bir kez daha gösterdi"
Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladıÇin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza kaçak sigara kaçakçılıkla mücadele Ticaret Bakanlığı uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

İngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldı

İngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldı

KAYNAĞINDAN DÜZELTME-"Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye ve TEB’e güvenini bir kez daha gösterdi"

KAYNAĞINDAN DÜZELTME-"Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye ve TEB’e güvenini bir kez daha gösterdi"

Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladı

Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladı

TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.