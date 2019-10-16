FİNANS

"9 ayda 2,2 milyon ton yaş sebze meyve ihraç edildi"

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Türkiye genelinde 9 aylık dönemde miktar bazında 2 milyon 200 bin tonluk, değer bazında ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi" - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Tropik meyve dediğimiz, muzdan başlayarak avokado, mango, yeni devreye giren pataya ve benzeri tropik meyvelerde Antalya'da çok ciddi üretim var"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 355 milyon dolar tutarında 2 milyon 200 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat projesi olarak bilinen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Interfres Eurasia Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı, ANFAŞ Antalya EXPO Center'da kapılarını açtı.

Uçak, burada yaptığı konuşmada, Interfresh Fuarı'nın firmalara önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, organizasyona sahip çıkılmasını istedi.

İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Uçak, "Türkiye genelinde 9 aylık dönemde miktar bazında 2 milyon 200 bin tonluk, değer bazında ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi." dedi.

İhracatta ağırlıklı pazarları Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Hollanda'nın oluşturduğunu dile getiren Uçak, bu yıl Çin'e kiraz ihracatına başlandığını, bu ülkenin de yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğini ifade etti.

Yaş meyve ve sebze kadar ürünlerin işlenmesinden elde edilen turşu, salça, meyve suyu gibi ürünlerin yer aldığı meyve sebze mamulleri sektörünü de son derece önemsediklerini belirten Uçak, "Meyve sebze mamulleri sektörümüzde 9 ayda miktarda 1 milyon 300 bin ton, değerde ise 1 milyar 134 milyon dolarlık ihracatımız kayıt altına alındı. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ve ABD'ye gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Türkiye'de yılda 45 milyon tonun üzerinde yaş meyve ve sebze üretildiğini, bunun 5 milyon tonunun ihraç edilebildiğini anlatan Uçak, ihracatın artırılması noktasında bu tür fuarların önemli olduğunu bildirdi.

- Antalya tropik meyve üretiminde atağa geçti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da tarım kenti Antalya'nın yaş sebze ve meyve konusunda adeta Türkiye'nin deposu olduğunu söyledi.

Tarım sektörü açısından bu fuarı önemsediklerini belirten Karaloğlu, fuarın büyütülerek kendi alanında öncü fuarlardan biri haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tarım alanında en iyi ülkelerden biri olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Türkiye önemli bir üretici ve ihracatçı ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolama, paketleme, lojistik alanında ciddi sorunlar var." diye konuştu.

Antalya'nın her yıl 6,5 milyon ton yaş sebze ve meyve ürettiğini ve bunun büyük kısmını ihraç ettiğini belirten Karaloğlu, "Antalya'nın son dönemde özellikle tropik meyvelerde önemli bir atağı var. Tropik meyve dediğimiz, muzdan başlayarak avokado, mango, yeni devreye giren pataya ve benzeri tropik meyvelerde Antalya'da çok ciddi üretim var." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, ülkede tüketilen 800 bin ton muzun 500 bin tonunun Antalya ve Mersin'de üretildiğini, 300 bin tonunun ise ithal edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, muz üretimi bu şekilde devam ederse yakın zamanda Türkiye'nin muz ihraç eder hale gelebileceğini bildirdi.

Sektörde pazar çeşitliliği konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bize en yakın pazar Orta Doğu ama biz hala Orta Doğu pazarında yaş sebze ve meyve olarak neredeyse hiç yokuz. Bunu mutlaka çalışmamız, Türk çiftçisinin ürünlerini Orta Doğu pazarına indirmemiz lazım. Elin Brezilyalısı, Amerika kıtasında ürettiği biberi getirip Orta Doğu pazarında satabiliyor. Biz buradan uçakla bir saatlik mesafede, kara yoluyla 6-7 saatlik mesafedeki pazarlara yaş sebzeyi indiremiyorsak bir problemimiz var demektir. Bunu mutlaka çözmemiz lazım."

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da tüm dünyada tarım sektörünün stratejik sektör olarak değerlendirildiğini belirtti.

- 26 ülkeden alım heyeti

Vali Karaloğlu, Uçak ve beraberindekiler konuşmaların ardından fuarı gezdi.

100'ün üzerinde markanın ürünlerinin sergilendiği, 26 ülkeden 600'ü aşkın alım heyetinin ağırlanacağı fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor
İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destekİstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ambalaj depolama fuar İnterfres yaş sebze ve meyve

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB - Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 9.57 düştü

MB - Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 9.57 düştü

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.