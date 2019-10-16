"9 ayda 2,2 milyon ton yaş sebze meyve ihraç edildi"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 355 milyon dolar tutarında 2 milyon 200 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiğini söyledi. Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat projesi olarak bilinen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Interfres Eurasia Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı, ANFAŞ Antalya EXPO Center'da kapılarını açtı. Uçak, burada yaptığı konuşmada, Interfresh Fuarı'nın firmalara önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, organizasyona sahip çıkılmasını istedi. İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Uçak, "Türkiye genelinde 9 aylık dönemde miktar bazında 2 milyon 200 bin tonluk, değer bazında ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi." dedi. İhracatta ağırlıklı pazarları Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Hollanda'nın oluşturduğunu dile getiren Uçak, bu yıl Çin'e kiraz ihracatına başlandığını, bu ülkenin de yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğini ifade etti.

Yaş meyve ve sebze kadar ürünlerin işlenmesinden elde edilen turşu, salça, meyve suyu gibi ürünlerin yer aldığı meyve sebze mamulleri sektörünü de son derece önemsediklerini belirten Uçak, "Meyve sebze mamulleri sektörümüzde 9 ayda miktarda 1 milyon 300 bin ton, değerde ise 1 milyar 134 milyon dolarlık ihracatımız kayıt altına alındı. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ve ABD'ye gerçekleşmiştir." diye konuştu. Türkiye'de yılda 45 milyon tonun üzerinde yaş meyve ve sebze üretildiğini, bunun 5 milyon tonunun ihraç edilebildiğini anlatan Uçak, ihracatın artırılması noktasında bu tür fuarların önemli olduğunu bildirdi. - Antalya tropik meyve üretiminde atağa geçti Antalya Valisi Münir Karaloğlu da tarım kenti Antalya'nın yaş sebze ve meyve konusunda adeta Türkiye'nin deposu olduğunu söyledi. Tarım sektörü açısından bu fuarı önemsediklerini belirten Karaloğlu, fuarın büyütülerek kendi alanında öncü fuarlardan biri haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin tarım alanında en iyi ülkelerden biri olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Türkiye önemli bir üretici ve ihracatçı ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolama, paketleme, lojistik alanında ciddi sorunlar var." diye konuştu.