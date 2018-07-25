9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, Turkcell ile yaptığı iş birliği kapsamında, Turkcell’in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetini önce tasarladı ardından da üretti.

Boyner, Turkcell ile önemli bir iş birliğine imza attı. Turkcell’in Türkiye genelindeki bin 500 satış noktasında ve 800 bayisinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetleri Boyner tarafından tasarlandı ve üretildi. Yapılan iş birliği Turkcell çalışanlarının kısa kollu t-shirt’ten uzun kollu t-shirt’e, gömlek ve tunikten kısa ve uzun kollu polara uzanan 72 bin 500 adet ürünü kapsıyor. Markanın ve çalışanların beklentileri dikkate alınarak uzun süren çalışmalar sonrasında tasarlanan yeni kıyafetler, çalışanların gün boyunca rahat edebilecekleri, verimliliklerine pozitif katkı yapacak özellikler taşımakla birlikte şık tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

"UÇTAN UÇA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, “Perakedendeki 40 yıla yakın uzmanlığımızla çalışan kıyafeti konusunda da uçtan uca çözümler sunuyoruz” dedi. Zihnioğlu, Turkcell ile yaptıkları iş birliği hakkında şu detaylara yer verdi: