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9. Boğaziçi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ali Kopuz: - "2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış durumda" - "Çok taraflı kararlar, yerini tek taraflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da özellikle, yeni yönetimiyle ABD'de görüyoruz" - "Tek taraflı siyasi çıkarları için ticarete engel olan, kendi ulusu dahil diğer ulusların refahına kasteden yaklaşımlar yüzünden küresel kalkınma zarar görmeye devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış durumda. Çok taraflı kararlar, yerini tek taraflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da özellikle, yeni yönetimiyle ABD'de görüyoruz." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

Kopuz, Zirve'nin açılış panelinde yaptığı konuşmada, ana tema olarak seçilen, "Barış ve Kalkınma"nın içinden geçilen dönemde çok doğru bir vizyon olduğunu söyledi.

Barış ve kalkınmanın aynı elmanın iki yarısı gibi olduğuna işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Biri olmadan diğer olmaz. Çünkü barış, huzur getirir. Huzur ticareti artırır. Artan ticaretse, refah ve kalkınmayı sağlar. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, küresel barışa giden en kısa yoldur. Ülkeler arasındaki ticaret savaşları ve korumacı yaklaşımlar, tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve kalkınmayı engelleyen çok yönlü bir tehdittir. 2019 için küresel büyüme beklentisi, bu tür eğilimlerin artması riski nedeniyle yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü. Halen dünyada 192 milyondan fazla işsiz var ve bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tablo ortadayken korumacılık anlayışı, tam bir kaybet-kaybet senaryosudur."

TOBB olarak ticaret savaşları ve korumacılık tehdidini uluslararası tüm kanallarda dile getirdiklerine dikkati çeken Kopuz, ticaret, huzur ve zenginliğin birlikte yürüdüğünü dile getirdi.

Kopuz, son 10 yılda dünyanın daha az güvenli bir yer haline geldiğini belirterek, Dünya Barış Endeksi'ne göre küresel çapta barış ortamının arka arkaya dört yıldır gerilediğini aktardı.

Şu an 22 ülkede çatışmalar yaşandığını, birçok ülkede uluslararası terörizmden kaynaklanan sürekli bir tehdit algısının hüküm sürdüğünü hatırlatan Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi terör olaylarından büyük sıkıntı çekiyor. Özetle dünyanın her bölgesinde huzursuzluk var. Böyle bir tablo dünyanın daha fazla gerilim, daha az gelir ve istihdam üretmesi demek. Bölgemizin hali ortada. Suriye kan ağlıyor. TOBB olarak bu sene, ülkemizin kucak açtığı Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye ekonomisine entegrasyonunu sağlamak üzere, Avrupa Birliği finansmanıyla “Mahir Eller” projesini başlattık. Proje kapsamında hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın mesleki becerilerini geliştirip, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu becerilerini sertifikalandırmış olacağız. Herkes taşın altına elini koymak zorunda. Bu konuda dünya olarak hala en büyük eksikliğimiz küresel koordinasyon."

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- "ABD ve Çin gibi ülkeler arasındaki ticaret savaşları, küresel ölçekte kırılganlığı derinleştiriyor"

Sadece bugünü düşünen, yarını planlamayan sorumsuz yönetim anlayışının, dünyaya egemen olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kopuz, ABD ve Çin gibi ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının, küresel ölçekte kırılganlığı derinleştirdiğini söyledi.

Kopuz, tek taraflı siyasi çıkarları için ticarete engel olan, kendi ulusu dahil diğer ulusların refahına kasteden yaklaşımlar yüzünden küresel kalkınmanın zarar görmeye devam ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış durumda. Çok taraflı kararlar, yerini tek taraflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da özellikle, yeni yönetimiyle ABD'de görüyoruz. İklim değişikliği anlaşmasından çekildi. Göçmenler konusundaki küresel anlaşmayı imzalamadı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri konusunda umursamaz bir tutum takındı. Küresel ticareti engelleyen yeni düzenlemeler çıkardı. Özetle dünyada yeni bir Amerikan tek taraflılığı görülüyor. Müttefiklerini de dinlemiyor ve hatta uzaklaştırıyor. İran ve Rusya'ya yönelik tek taraflı adımlar atıyor.

İşte tüm bunlar, küresel riskleri ve gerilimleri artırıyor. 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinden henüz bir insan ömrü bile geçmedi. Savaşta 65 milyon insan öldü. Çok uzak gibi gözüküyor. Dünyadaki bütün liderlerin en azından babaları o dönemi yaşadı. Yanlışların nasıl büyük felaketlere yol açtığını gördük. Dünya artık geçmiş yanlışlarından dersler çıkarmak zorunda."

Kopuz, küresel barış ve istikrarın temin edilmesi için herkese sorumluluk düştüğüne dikkati çekerek, kaybedenin dili, rengi ve kimliğinin olmayacağını aktardı.

Yeryüzünde birinin kaybetmesinin herkesin kaybetmesi anlamına geleceğini savunan Kopuz, "Umarım bu konuyu tüm dünyanın gündemine daha fazla taşırız. Barış diyenler, barışın yolunu gösterenler kazanır. Onların kazanması geleceği kazanmaktır." diye konuştu.

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