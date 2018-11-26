İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış durumda. Çok taraflı kararlar, yerini tek taraflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da özellikle, yeni yönetimiyle ABD'de görüyoruz." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

Kopuz, Zirve'nin açılış panelinde yaptığı konuşmada, ana tema olarak seçilen, "Barış ve Kalkınma"nın içinden geçilen dönemde çok doğru bir vizyon olduğunu söyledi.

Barış ve kalkınmanın aynı elmanın iki yarısı gibi olduğuna işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Biri olmadan diğer olmaz. Çünkü barış, huzur getirir. Huzur ticareti artırır. Artan ticaretse, refah ve kalkınmayı sağlar. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, küresel barışa giden en kısa yoldur. Ülkeler arasındaki ticaret savaşları ve korumacı yaklaşımlar, tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve kalkınmayı engelleyen çok yönlü bir tehdittir. 2019 için küresel büyüme beklentisi, bu tür eğilimlerin artması riski nedeniyle yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü. Halen dünyada 192 milyondan fazla işsiz var ve bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tablo ortadayken korumacılık anlayışı, tam bir kaybet-kaybet senaryosudur."