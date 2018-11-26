İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Türkiye'de son 15 yıldaki yolcu büyümesi yıllık yüzde 11. Bu büyüme, dünyanın 2-2,5 katı bir büyüme. Kargo büyümesi bütün kapasite sıkıntılarına rağmen yüzde 13 civarında. Yeni havalimanı ile birlikte daha büyük kapasiteleri arz edeceğiz ve bu da Türkiye'nin özellikle kargo ve yolcu sayılarında ciddi büyüme sağlayacak." dedi.

Samsunlu, 9. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Mega Projeler" oturumunda yaptığı konuşmada, dünyada havacılığın odağının 1970'lerde Atlas Okyanusu ortasındayken şimdi yavaş yavaş Türkiye'nin olduğu bölgeye doğru kaydığını söyledi.

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde altyapı ve hava yolu yatırımlarının son 10 yılda hızlanmasının bundaki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Samsunlu, Doğu'nun zenginleşmesi, üretim kapasitesi ile yolcu ve kargo hareketlerinin doğu-batı arasında hızlanarak artmasının da bu odağı yavaş yavaş Türkiye'nin de içinde olduğu bölgeye doğru çektiğini kaydetti.