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9. Boğaziçi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu: - "Türkiye'de son 15 yıldaki yolcu büyümesi yıllık yüzde 11. Bu büyüme, dünyanın 2-2,5 katı bir büyüme. Kargo büyümesi bütün kapasite sıkıntılarına rağmen yüzde 13 civarında" - "Yeni havalimanı ile birlikte daha büyük kapasiteleri arz edeceğiz ve bu da Türkiye'nin özellikle kargo ve yolcu sayılarında ciddi büyüme sağlayacak" - "Türkiye, çok büyük bir ülke. Bir köşede bırakılabilecek bir yapısı yok. Buradaki geçici volatiliteden dolayı yatırım kararları ertelenmemeli"

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Türkiye'de son 15 yıldaki yolcu büyümesi yıllık yüzde 11. Bu büyüme, dünyanın 2-2,5 katı bir büyüme. Kargo büyümesi bütün kapasite sıkıntılarına rağmen yüzde 13 civarında. Yeni havalimanı ile birlikte daha büyük kapasiteleri arz edeceğiz ve bu da Türkiye'nin özellikle kargo ve yolcu sayılarında ciddi büyüme sağlayacak." dedi.

Samsunlu, 9. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Mega Projeler" oturumunda yaptığı konuşmada, dünyada havacılığın odağının 1970'lerde Atlas Okyanusu ortasındayken şimdi yavaş yavaş Türkiye'nin olduğu bölgeye doğru kaydığını söyledi.

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde altyapı ve hava yolu yatırımlarının son 10 yılda hızlanmasının bundaki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Samsunlu, Doğu'nun zenginleşmesi, üretim kapasitesi ile yolcu ve kargo hareketlerinin doğu-batı arasında hızlanarak artmasının da bu odağı yavaş yavaş Türkiye'nin de içinde olduğu bölgeye doğru çektiğini kaydetti.

Samsunlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Yeni Havalimanı projesiyle bu odağı biraz daha kendimize yaklaştırmakta olduğumuza inanıyoruz. Özellikle Körfez ülkelerinde devam eden havacılık yatırımları ile odağın gitgide Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki bir bölgeye, önümüzdeki 10-15 yıl içinde yerleşmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyadaki yolcu sayısı 2 katına çıkacak. Bu talebi karşılamak için uçak üreticilerinin yeterli planları var ama uçakları yere indirmek zorundayız. Ondan dolayı altyapının da bunu destekler şekilde, büyük yatırımcı ülkeler tarafından geliştirilmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak bunun bilincinde olarak 2002 yılından bu yana ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye, ciddi anlamda havacılık sektörüne yatırım yapıyor."

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- "Jenerasyonum, hep yapısal reform ihtiyacı hissedip IMF'den öğütler alarak büyüdü"

Kadri Samsunlu, kamunun Türkiye'de yapısal reformlara öncelik verdiğini belirterek, kendi jenerasyonunun hep yapısal reform ihtiyacı hissedip IMF'den öğütler alarak büyüdüğünü, Türkiye'nin, havacılık sektöründe net şekilde yapısal reformu başarıyla tamamladığını söyledi.

Samsunlu, "Türkiye'de son 15 yıldaki yolcu büyümesi yıllık yüzde 11. Bu büyüme, dünyanın 2-2,5 katı bir büyüme. Kargo büyümesi bütün kapasite sıkıntılarına rağmen yüzde 13 civarında. Yeni havalimanı ile birlikte daha büyük kapasiteleri arz edeceğiz ve bu da Türkiye'nin özellikle kargo ve yolcu sayılarında ciddi büyümeleri sağlayacak." diye konuştu.

Türkiye'deki havalimanları hakkında katılımcılara bilgi veren Samsunlu, Türkiye'nin, havacılık alanında hayata geçirilen yapısal reformların sonucunu gördüğünü söyledi.

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- "Kamu bugün yapması gerekeni yapıyor"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, Türkiye'de yılda 200 milyon yolcu hareketi olduğunu, bu rakamın yüzde 80'inin özel sektörün yönettiği havalimanlarından geçtiğini bildirdi.

Türkiye'deki başarının arkasında kamu-özel sektörün çok uyumlu çalışmasının etkili olduğunu, kamunun bugün yapması gerekeni yaptığını belirten Samsunlu, İstanbul Havalimanı projesini oldukça kısa sürede tamamladıklarını bildirdi.

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- "Devletin verdiği yolcu garantisi, mevcut yolcularla karşılanabilir durumda"

Kadri Samsunlu, "Türkiye'yi dünya havacılık sektöründe THY ile birlikte çok önemli bir yere taşıyacağımızı öngörüyorum. 4 fazlı projenin tamamını tamamladığımızda, ülkemizin ekonomisine GSMH'nin yüzde 5'i büyüklüğünde katma değer sağlayacağız." dedi.

Devletin kendilerine verdiği yolcu garantisinin, mevcut yolcularla karşılanabildiğini, devletin kasasından para çıkmayacağını belirten Samsunlu, Türkiye devletinin, halkına sadece bir havalimanı kazandırmadığını, aynı zamanda mevcut havalimanını da halka en büyük park yaparak geri verdiğini söyledi.

Türkiye'nin avantajlarına değinen Samsunlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, çok derin yönetim tecrübesi olan bir ülke. Siyasi olarak bölgedeki ve Avrupa'daki en stabil ülkeyiz. 15 yıldır aynı yönetim tarafından yönetiliyoruz ve Cumhurbaşkanımız, dünyadaki en tecrübeli devlet adamlarından biri. Bu, bir kazanım. Hukuk sistemimiz net şekilde çalışıyor. Sözleşmelerle ilgili süreçlerde tutarlılığı proje boyunca yaşadım. Bankacılık sistemimiz, son 6 ayda yaşanan volatiliteye rağmen sağlıklı yapıda. Türkiye, çok büyük bir ülke. Bir köşede bırakılabilecek bir yapısı yok. Buradaki geçici volatiliteden dolayı yatırım kararları ertelenmemeli."

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