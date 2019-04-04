"9. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Fuarı" başladı.

Gönen Kapalı Pazar Yeri'nde 173 firmanın 550 markayla katıldığı fuarda zirai mekanizasyon, traktörler, tarım makineleri, gübre, tohum, fide, fidan, zirai ilaçlar, hayvancılık, hayvani üretim makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem sektörü ve ambalaj gibi ürünler sergileniyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada, Gönen'in tarımsal anlamda çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Gönen'in çiftçilikte örnek bir şehir olduğunu belirten Yazıcı, "Bu şehirde sütün, etin, sebzenin, meyvenin en kalitelisi üretiliyor. Bu tür fuarlarla yeni ekipmanları çiftçimizle buluşturarak, çiftçimizin liderliğini kimseye bırakmamamız gerekiyor. Artık devir kaliteli üretim devri, her şeyin bir standardı var. Biz hem ürettiğimiz miktarlar hem de kalitemizle ülkemizdeki yerimizi muhafaza edeceğiz. Bu kapsamda tarımsal üretimimizi çeşitlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da fuarla Gönen'in marka değerini yükseltmeye devam edeceklerini dile getirerek, katılımcı firmalara teşekkür etti.